이소라, 100kg·혈압190 끔찍했던 몸 상태..."잘 일어서지도 못할 정도" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이소라가 "6년 칩거 당시 90kg에서 100kg 정도 나가고, 혈압이 190이 넘었다"라고 털어놨다.

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15일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 7년 만에 돌아온 가수 이소라가 출연했다.

이날 이소라는 공백이 길었던 이유에 대해 "목이 좀 아팠다"라고 운을 뗐다. 그는 "9년 전 '비긴 어게인' 촬영 당시 바람이 너무 찼다. 늦은 밤 새벽까지 꽃도 예쁘고 달도 예뻐서 한참 뜰에 앉아 있었는데 다음 날 아침에 목 상태가 정상이 아님을 감지했다"라며 "성대결절이 될 거라고 생각을 못 했다. '노래가 왜 이렇게 안 되지' 라고만 생각했다"라고 회상했다.

그는 "노래를 할 수 없을 정도로 안 좋아서 집에서 너무 우울한 채로 '난 이대로 노래를 못하는 건가'라면서 병원도 안 갔다"라면서 "의사 선생님 목소리로 '안 좋습니다'라고 듣는 게 무서웠다"라고 털어놨다. 그러면서 "안 좋으면 고쳐야 하는데 너무 어리석은 거다"라고 당시를 돌아봤다.

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이후 이소라는 무려 6년 동안 칩거 생활을 이어갔다. 이소라는 "집에서 살림했다"라며 "공연은 1년에 한 번 했다. 그 전부터 계약이 돼 있었다. 안 그랬으면 그것도 안 나갈 뻔했다. 미리 계약해 주셔서 고맙다"라며 웃었다. 그는 "신발 신고 엘리베이터 타고 내려가는 게 1년에 한 번 인 거다"라며 "TV도 안 봤다. 다들 좋은 모습, 밝은 모습만 보이니까 '나만 너무 힘든가'라는 생각이 들어 다 피하게 됐다"라고 고백했다.

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그렇게 세상과 단절된 채 지내던 이소라를 다시 밖으로 나오게 만든 것은 뜻밖에도 건강 악화였다.

그는 "아팠던 게 계기였다. 몸이 너무 아팠다. 살이 90kg에서 100kg 정도 나갔다"라면서 "혈압이 높아서 숨도 못 쉬고 잠도 제대로 못 잤다. 잘 일어서지도 못할 정도였다"라고 털어놨다. 그는 "끔찍했다"라면서 "그것 때문에 병원에 가게 됐다. 혈압이 190이 넘었다. 그때부터 정신을 차리게 됐다"라고 밝혔다.

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이소라는 "목 상태가 어떻든 살아야 하니까. 내가 살려면 밖에 나가야 했고, 노래를 해야 한다는 생각에 그때부터 집 밖으로 나가게 됐다"라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com