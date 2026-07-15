'46kg' 손나은 "데뷔 후 라면 한 개 다 먹은 적 없어" 충격 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 에이핑크 출신 배우 손나은이 데뷔 후 라면 한 개를 혼자 다 먹어본 적이 없다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

Advertisement

15일 '유튜브 하지영' 채널에는 '김부장 특집! 손나은 "윤경호 최대훈 소지섭 선배님 연기 보는데 손이 덜덜 떨렸어요!!"'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 하지영은 손나은과 편의점으로 향하며 "오늘 치팅데이 같은 느낌으로 편의점에서 다 고를 거다. 내가 라면 진짜 좋아하는데 안 먹고 밥도 안 먹고 다 안 먹는다"고 털어놨다.

이에 손나은은 "진짜 솔직하게 말하면 나는 데뷔 이후에 라면 한 개를 혼자 끓여서 먹은 적이 없고 ,컵라면 한 개를 다 먹어본 적이 없다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

Advertisement

키 167.9cm에 몸무게 46kg으로 알려진 그는 "먹으면 안 되겠다는 생각이 들어서 그렇다. 정말 먹고 싶을 때는 다른 사람 라면을 한 입 정도 먹는다"고 밝혔다.

Advertisement

하지만 손나은은 "최근에 '김부장' 촬영하는데 겨울이었다. 너무 춥고 액션하고 몸도 힘드니까 라면이 너무 당겨서 처음으로 편의점에 가서 스태프들과 큰 컵라면 사서 다 먹었다"고 말했다.

이후 손나은과 하지영은 편의점에서 라면과 간식을 신중하게 골랐다. 이어 두 사람은 평소 식단에 대한 이야기를 나눴고, 하지영은 "야채랑 고기 말고는 안 먹는다"고 말했다. 이에 손나은은 "나보다 철저히 한다"며 놀라워했다.

Advertisement

또한 손나은이 자신에게 엄격하다는 말에 하지영은 "덜 엄격해도 될 텐데 그게 안 돼 보였다. 그게 날 너무 힘들게 해서 남들은 안 나가떨어지는데 본인이 혼자 나가떨어진다"며 안쓰러워했다. 이에 손나은은 "그게 요즘 내 스트레스"라고 고백했다.