김나영, '부실 밥상' 논란 억울 "우리 가족은 충분히 배불러..음식 남으면 마음 아파"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김나영이 과거 '부실 밥상' 논란을 의식한 듯 음식량을 신경 쓰는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

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15일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티피'에는 '김나영이 먹고 반한 효자동 맛집 죽순 까르보나라 레시피'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김나영은 평소 좋아하는 이탈리아 레스토랑의 까르보나라 만들기에 도전했다.

김나영은 "원래 까르보나라를 좋아하지 않는다. 좀 느끼하다. 일단 하얀 소스를 싫어한다. 그런데 이 까르보나라는 이상하게 맛있더라"며 "셰프님이 유튜브에 레시피를 올려서 보고 용기 내서 도전해 보도록 하겠다"고 말했다.

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이날 김나영은 재료를 준비하던 중 "양 많이 할 거다"라고 선언했다. 이어 "여러분이 내가 양을 많이 하는지 조금만 하는지 보는 거 같더라. 진짜 많이 할 거다"라며 "그런데 내가 그런 마음을 갖고 요리를 만들면 꼭 남는다"고 털어놨다.

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앞서 김나영은 가족들을 위해 준비한 음식의 양이 적어 보인다는 이유로 '부실 밥상' 논란에 휩싸인 바 있다.

김나영은 이를 의식한 듯 "우리 가족들은 충분히 배부르다. 그런 날 꼭 남는다. 음식이 남으면 너무 마음이 아프다"고 속상한 심정을 토로했다.

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이후에도 김나영은 "이 조그만 팬에 이렇게 많이 담았다. 내가 손이 이렇게 크다"고 강조해 웃픔을 자아냈다.