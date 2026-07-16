황광희, 서인영 '욕설 파문' 후일담 폭로…"입 열 수 없던 상황 있었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 후배 가수 황광희가 서인영의 욕설파문에 안타까움을 드러냈다.

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15일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '소속사 직속후배 황광희가 폭로하는 서인영 역대급 인성'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 서인영은 소속사 후배 황광희와 만났다. 황광희는 서인영이 잠시 자리를 비웠을 때 서인영을 향한 진심 어린 응원의 마음을 전했다.

그는 "누나가 없으니까 이런 이야기를 한다"며 "욕설파문이 있었을 때 여러 상황을 다 지켜봤다. 하지만 우리가 입을 열 수 없는 상황들도 많았다"고 조심스럽게 운을 뗐다. 이어 "누나에게 그런 일들이 생겼을 때 마음이 정말 안 좋았다"며 "다시 한번 일어섰으면 좋겠다고 늘 바랐다"고 털어놨다.

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황광희는 특히 서인영이 최근 유튜브를 통해 활동을 재개한 것을 언급하며 "누나가 '개가 천선'을 시작했을 때 정말 박수를 쳤다. 그냥 일회성 해프닝으로 끝나는 게 아니라 오래 이어졌으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.

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그러면서 "이렇게 누나가 다시 활동하는 모습을 지켜볼 수 있다는 것만으로도 너무 기뻤다"며 "오늘도 개런티를 받지 않고 달려온 이유가 바로 그것"이라고 밝혀 훈훈함을 자아냈다.

이후 황광희는 서인영에게 "누나 단물 빠질 때 쯤 한 번 불러라"며 "임시완, 박형식 데리고 갈게"라고 자신있게 이야기했다. 그러면서 믿지 못하는 서인영에게 그는 "'야 그래도 우리가 누나한테 도움 받은게 있는데'라고 이야기 하면서 내가 전화해볼게"라고 했다.

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그러자 제작진은 "혹시 지드래곤은 안 돼요?"이라고 조심스럽게 운을 뗐지만, 황광희는 "거기까지는 안돼"라고 바로 칼 차단해 웃음을 더했다.

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한편 서인영은 지난 2017년 한 예능 프로그램 촬영 당시 스태프에게 욕설을 한 사실이 알려지며 논란에 휘말렸다. 이에 당시 서인영은 해당 발언이 제작진이 아닌 매니저를 향한 것이었다고 해명했다. 빡빡한 일정과 열악한 환경 속에서 감정이 격해졌고, 오랜 시간 함께한 가까운 사이였기에 표현이 과해졌다는 설명이다. 하지만 적나라한 욕설이 그대로 방송이 공개되면서 이미지 추락을 피하지 못하고 오랜시간 자숙과 공백기를 거쳐야했다.

olzllovely@sportschosun.com