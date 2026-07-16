김강우♥한혜진 친언니, 사춘기 子 때문에 마음고생 "전화만 오면 무서워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김강우가 사춘기 아들의 잇따른 부상에 속상한 심정을 털어놨다.

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15일 김강우의 채널에는 '"여보… 나 엄마 보고 싶어" 사춘기 아들 스트레스에 엄마 보러 본가 간 사연 (ft. 방배동 브런치 카페)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김강우는 "사실 그동안 많은 일이 있었다. 골반뼈를 다친 태은이가 골반뼈가 다 붙기도 전에 다리가 찢어져서 20바늘 이상 꿰맸다"며 "2주 정도 됐다. 정신이 없었다"고 털어놨다.

이어 "미치고 환장하겠는 게 어렸을 때 한 번도 다치거나 꿰매거나 부러진 적이 없이 키웠는데 이제 자기가 혼자 다니면서 다치기 시작하니까 미치겠다"고 말했다.

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김강우 아내 역시 "남자들은 왜 이렇게 자꾸 다치는 걸까"라며 심란한 마음을 드러냈다. 이에 김강우는 "당신이 요즘 엄청 마음고생이 심하지"라며 걱정했고, 아내는 "전화만 오면 무서워 죽겠다"고 토로했다.

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앞서 김강우는 지난달 아내와 유튜브 촬영 중 아들이 체육대회에서 축구하다가 골반뼈를 다쳤다는 전화를 받고 급히 촬영을 중단하고 병원으로 향했다.

결국 김강우의 아들은 골반뼈에 금이 가서 목발을 짚고 생활해 안타까움을 자아냈다.

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한편 김강우는 2010년 배우 한혜진의 친언니 한무영 씨와 7년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.