구혜선 "악플 정말 다 본다...참신한 악플은 뚱뚱하다고" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 구혜선이 자신을 향한 악성 댓글을 모두 확인한다고 밝히며, 가장 기억에 남는 악플을 솔직하게 공개했다.

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15일 MBN 측은 유튜브 채널을 통해 "자타공인 '프로 N잡러' 구혜선의 엉뚱하고 진솔한 이야기"라는 제목의 '김주하의 데이앤나잇' 예고편을 공개했다.

영상 속 김주하는 "많은 사랑도 받았지만 악플도 있다. 우리도 마찬가지다"라면서 피할 수 없는 악플 대처법에 대해 조심스럽게 물었다.

이에 구혜선은 "악플을 다 본다"라고 밝힌 뒤, 가장 기억에 남는 댓글에 대해 "참신한 악플이었다. '뚱뚱해'"라고 말했다. 이어 그는 앞에 앉은 MC문세윤과 조째즈를 보며 "아 죄송하다"라며 사과했고, 문세윤은 "상처가 너무 됐다"라면서 자리에서 일어나는 시늉을 해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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또한 김주하는 "구혜선 씨 하면 프로 N잡러다. 배우, 감독, 작사, 작곡도 한다"라고 소개했고, 이야기가 이어지던 중 제작진은 "잠시만 녹화 한 번만 끊어서 가겠다"라고 녹화를 중단시켰다.

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이후 제작진은 구혜선에게 무언가를 건넸고, 이어 "오 진짜?"라면서 놀라는 구혜선이 모습이 예고돼 본 방송에 대한 호기심을 높였다.

한편 구혜선은 배우를 비롯해 영화감독, 작가, 작곡가, 화가 등 다양한 분야에서 활동하며 '프로 N잡러'라는 수식어를 얻었다. 최근에는 자신이 개발한 헤어롤 제품을 출시하고 사업을 이끌며 CEO로도 활동 영역을 넓혀 화제를 모으고 있다.

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anjee85@sportschosun.com