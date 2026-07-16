32기 영자♥영철, 로맨스 끝 현실 시작…데이트 도중 말다툼 폭발('나는 솔로')

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 32기 영자와 영철이 데이트 도중 갈등을 드러내며 관계에 적신호가 켜졌다.

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15일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 돌싱 특집 32기의 데이트가 이어졌다.

이날 영자는 첫인상부터 호감을 보여왔던 영철을 다시 선택했지만, 이전과 달리 밝은 표정을 보이지 못했다.

영철은 방송 초반부터 "고기를 구워본 적이 없다", "설거지를 해본 적이 없다"고 말한 데 이어 경수와 유독 가까운 모습을 보이며 영자의 서운함을 키운 상황이었다. 분위기가 무거워지자 영철은 "왜 그러냐. 말을 해달라"고 했고 영자는 어렵게 입을 열었다.

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그는 "설거지는 왜 한 번도 안 해봤냐"고 물었고 영철은 "부모님과 살아서 그럴 일이 없었다. 결혼생활 때도 전처가 못 하게 했다"고 설명했다. 영자가 고기 굽는 이야기를 꺼내자 영철은 "결국 내가 고기도 굽고 설거지도 하지 않았느냐"며 억울함을 토로했다.

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하지만 영자의 불만은 여기서 끝나지 않았다. 그는 술자리에서의 모습과 대화 방식까지 언급하며 "오늘도 먼저 나를 찾지 않았다"고 서운함을 드러냈다. 이에 영철은 "영자만 찾았다"고 반박했지만 두 사람은 좀처럼 입장 차이를 좁히지 못했다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 데프콘은 "영철이 '내가 더 노력할게' 한마디 했으면 끝날 일이었는데 계속 설명만 하니까 싸움이 커진다"고 안타까워했고 송해나는 "미래의 부부싸움을 보는 것 같다"고 말했다.

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데이트를 마친 뒤 영자는 여자 출연자들에게 더욱 솔직한 속마음을 털어놨다. 그는 "사람 자체는 좋은데 센스가 없다"며 "예전에는 웃고 넘겼던 행동들이 이제는 거슬린다. 스타일도 너무 건달 같고 말투도 싫다"고 토로했다. 또 "경수와만 계속 붙어 다니는 것도 싫고 먼저 산책하자고 한 번도 하지 않았다"며 실망감을 감추지 못했다.

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반면 데프콘과 이이경은 "저렇게 계속 불만을 이야기하는 건 아직 미련이 남아 있다는 뜻"이라며 두 사람의 관계가 완전히 끝난 것은 아니라고 분석했다.

방송 말미 공개된 예고편에서는 영자와 영철의 갈등이 더욱 격해지며 언성까지 높아지는 모습이 그려져 두 사람의 관계가 어떤 결말을 맞게 될지 관심을 모았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com