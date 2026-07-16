'0표 굴욕' 32기 상철, 옥순 돌아선 마음에 무너졌다…"지독히 고독하다"('나는 솔로')

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 32기 상철이 끝내 눈물을 보이며 안타까운 속내를 털어놨다.

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15일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 돌싱 특집 32기의 네 번째 데이트가 공개됐다.

이날 데이트는 여성 출연자들의 선택으로 진행됐다. 순자와 현숙, 정희는 경수를 선택했고 영자는 영철, 옥순은 광수를 택했다. 결국 상철과 영수는 아무에게도 선택받지 못하며 '고독 정식'을 먹게 됐다.

특히 옥순에게 꾸준히 호감을 표현해왔던 상철은 끝내 마음을 추스르지 못했다. 홀로 시간을 보내던 상철 곁에는 영철이 다가왔다. 영철은 "원래 솔로 나라에서는 감정이 더 크게 흔들린다"며 조용히 위로를 건넸고 상철은 결국 눈시울을 붉혔다. 영철은 물을 건네며 "이런 감정을 나한테 이야기해줘서 고맙다"고 다독였고 상철은 "어딘가에는 나를 받아줄 사람이 있을까"라며 깊은 속마음을 털어놨다.

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이어진 제작진과의 인터뷰에서는 더욱 먹먹한 고백이 이어졌다. 상철은 "인생은 정말 고독한 것 같다. 지독하게 외롭다"고 말문을 연 뒤 "그 고독을 이겨낼 수 있는 건 가족이라고 생각한다. 결혼하며 가정을 만들었지만 이혼과 함께 그 가정도 사라졌다"고 담담하게 말했다. 이를 지켜본 출연진과 시청자들은 상철의 진심 어린 눈물에 안타까움을 드러냈다.

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한편 방송 말미 공개된 예고편에서는 슈퍼데이트권을 둘러싼 경쟁과 함께 출연자들의 감정선이 더욱 복잡하게 얽히는 모습이 그려져 다음 방송에 대한 궁금증을 높였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com