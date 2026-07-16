32기 회계사 영수, 옥순도 놓쳤다…영수는 방황, 영식♥영숙은 직진('나는 솔로')[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 32기에서 영수가 끝내 방향을 잡지 못한 채 흔들리는 모습을 보였다. 반면 영식과 영숙은 서로의 마음을 확인하며 사실상 최종 커플 분위기를 형성했다.

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15일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 돌싱 특집 32기 출연자들의 러브라인이 더욱 선명해졌다.

그동안 영수는 영숙과 옥순 사이에서 여러 차례 대화를 이어가며 가능성을 열어뒀지만, 좀처럼 확실한 선택을 하지 못했다. 그는 옥순과 단둘이 대화를 나누며 "나는 옥순은 아닌 것 같다"고 말하며 관계를 정리했다. 그러면서도 숙소에서는 "정신착란이 왔다"며 복잡한 심경을 털어놓는 등 갈피를 잡지 못하는 모습을 보였다.

옥순 역시 영수의 대화 방식에 대해 솔직한 조언을 건넸다. 그는 "있는 그대로의 마음을 보여주는 게 더 좋지 않을까 싶다"고 말하며 진심을 표현하는 것이 중요하다고 조언했다.

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반면 영식은 마음을 확실히 정리했다. 순자를 따로 불러 "최종적으로는 영숙에게 마음을 정했다"고 직접 밝혔고, 순자도 "잘 결정한 것 같다"고 담담하게 응원했다. 영식은 "평소라면 순자 같은 성격에 끌렸을 수도 있지만 여기서는 영숙이 나를 더 많이 챙겨줬다"고 자신의 선택 이유를 설명했다.

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이후 영숙에게 여동생이 챙겨준 선물을 건네며 진심을 전했고 영숙 역시 "내 진심을 예쁘게 받아줘서 고맙다"고 화답하며 두 사람은 한층 가까워졌다.

인터뷰에서 영숙은 "정말 행복했다"고 미소를 지었고 영식 역시 "다행이다"라며 만족감을 드러냈다. 반면 갈 곳을 잃은 영수는 "이제 우리 형·동생이나 하자"며 광수에게 농담을 건네 웃음을 자아냈다. 그러나 러브라인에서는 점점 설 자리를 잃는 모습으로 안타까움을 남겼다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com