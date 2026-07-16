손담비, 또 불거진 '반려묘 파양설'...이번엔 영상으로 증명

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 손담비가 반려묘와 함께하는 영상을 공개하며 다시 불거진 '반려묘 파양설'을 행동으로 불식시켰다.

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손담비는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 시원한 소재의 반려동물 패드를 소개하는 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 반려묘 '에곤이'가 손담비 곁에 바짝 붙어 편안하게 휴식을 취하는 모습이 담겼다. 반려묘와 다정한 시간을 보내는 자연스러운 일상이 시선을 사로잡았다.

이번 영상은 최근 온라인에서 다시 회자된 반려묘 파양설 이후 공개된 근황이라는 점에서 더욱 관심을 모았다.

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앞서 손담비는 새로 이사한 집을 소개하는 영상을 공개한 뒤 일부 누리꾼들 사이에서 "고양이가 보이지 않는다"는 반응이 이어지며 파양설에 휩싸였다.

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이에 손담비는 반려묘 용품을 소개하며 직접 해명에 나섰다.

그는 "다들 인테리어 때문에 둔 거라고 하는데 그게 아니다. 에곤이가 늘 여기에서만 있는다"고 설명했다.

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이어 "고양이 어디 갔냐고 계속 물어보시는데 제가 버렸겠냐. 얼마나 사랑하는데"라며 "요즘 아기만 나오니까 자꾸 고양이는 어디 있냐고 물어보신다"고 웃으며 말했다.

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영상 자막에도 "소중한 가족입니다"라는 문구를 덧붙이며 반려묘를 향한 변함없는 애정을 전했다.

이번에는 별도의 해명 대신 반려묘와 함께하는 일상을 자연스럽게 공개하며 의혹을 불식시키는 모습이었다.

영상을 본 팬들은 "에곤이가 여전히 행복해 보여 다행이다", "손담비 곁에서 편안해 보인다", "괜한 오해였던 것 같다" 등의 반응을 보였다.

한편 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 최근 딸을 출산한 뒤 육아와 일상을 SNS를 통해 팬들과 공유하고 있다.

narusi@sportschosun.com