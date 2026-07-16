"가슴 4개 됐다"던 이세영...'노출 의상' 지적에도 또 파격 코스프레

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이세영이 또 한 번 파격적인 코스프레 의상을 공개하며 화제를 모으고 있다.

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이세영은 지난 15일 "이번엔 요청주신 코스프레!! 누구일까요? 저번 당첨자분도 치킨 선물 인증!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이세영은 애니메이션 캐릭터를 재현한 코스프레 의상을 착용한 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 셔츠 단추를 깊게 푼 스타일링과 몸에 밀착되는 의상으로 볼륨감 있는 실루엣을 강조해 시선을 모았다.

앞서 이세영은 지난 12일에도 일본 인기 만화 캐릭터를 모티브로 한 코스프레 사진을 공개하며 관심을 받은 바 있다.

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다만 연이어 공개된 코스프레 사진을 두고 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 네티즌들은 "SNS는 어린 이용자들도 쉽게 접할 수 있는 만큼 노출 수위에 대한 고려가 필요하다"는 의견을 내놓은 반면, 다른 이들은 "개인의 표현의 자유를 존중해야 한다"며 상반된 반응을 보였다.

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이 같은 갑론을박이 이어지는 가운데 이세영은 또 한 번 과감한 콘셉트의 코스프레를 선보이며 화제를 이어가고 있다.

한편 이세영은 그동안 여러 방송과 유튜브 채널을 통해 성형 사실을 솔직하게 공개해왔다. 그는 "눈 두 번, 코 한 번 수술을 받았고 현재는 치아 교정 중"이라고 밝힌 바 있으며, 과거에는 쌍꺼풀 수술과 코 성형, 가슴 확대 수술 등 다양한 성형과 시술에 약 1억 원을 투자했다고 고백하기도 했다.

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최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 가슴 성형 수술 후 1년간의 변화와 관리법을 담은 Q&A 영상을 공개했다. 이세영은 과거 가슴 필러 시술 부작용으로 인해 결국 가슴 성형 수술을 선택하게 됐다고 설명했다.

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그는 "가슴 필러 시술 이후 필러가 갈비뼈 쪽까지 내려와 가슴 모양이 변형됐다"며 "필러 제거 후에도 모양이 만족스럽지 않아 결국 수술을 결심했다"고 털어놨다. 이와 함께 당시 부작용이 나타났던 사진도 처음으로 공개해 관심을 모았다.

shyun@sportschosun.com