박지훈, 9월 서울서 다시 본다…앙코르 팬콘 개최

사진제공=YY엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 겸 배우 박지훈이 앙코르 팬콘서트를 열고 국내 팬들과 다시 만난다.

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박지훈은 오는 9월 12일과 13일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 '2026 박지훈 아시아 팬콘 [리플렉트(RE:FLECT)] 앙코르 인 서울'을 연다.

이번 공연은 지난 5월 성료한 팬콘 '리플렉트'의 앙코르 공연으로, 당시 공연을 관람하지 못한 팬들과 다시 만나기 위해 마련됐다.

박지훈은 기존 팬들에게 사랑받은 무대와 함께 다양한 코너, 라이브 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 공연 시기에 맞춰 새로운 응원봉도 공개한다.

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박지훈은 도쿄와 서울을 시작으로 쿠알라룸푸르, 호치민, 하노이, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르에서 아시아 팬콘 투어를 진행했고, 오는 8월 8일 마카오, 8월 29일 자카르타에서 공연을 이어간다.

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'2026 박지훈 아시아 팬콘 [리플렉트] 앙코르 인 서울' 관련 세부 사항은 추후 소속사 공식 SNS를 통해 공개될 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com