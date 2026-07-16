"인바디 점수 아예 안 나와"…신지, 164cm·42kg '뼈말라' 몸매에 팬들 걱정

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[스포츠조선 김수현기자] 살이 너무 빠져 팬들의 걱정을 자아낸 가수 신지가 극도로 마른 몸 상태를 공개하며 건강 관리에 나섰다.

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지난 15일 공개된 유튜브 채널 '어떠신지?!'에는 신지가 헬스장을 찾아 운동을 시작하는 모습이 담겼다.

이날 신지는 "오늘은 남편의 숙원 사업이었고, 저에게도 굉장히 큰 결심이 필요했던 운동을 하러 간다"며 운동을 결심하게 된 이유를 밝혔다.

남편 문원은 앞서 진행했던 8체질 검사를 언급하며 "신지가 근육량이 없다는 이야기를 많이 들어서 운동을 시작하게 됐다"고 설명했다.

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신지는 "헬스는 너무 오랜만이라 어떻게 하는지도 기억이 잘 안 난다"며 다소 긴장된 모습으로 운동을 시작했다. 하지만 본격적인 운동이 이어지자 금세 지친 기색을 보였고, 첫 운동을 마친 뒤에는 얼굴이 눈에 띄게 수척해진 모습을 보였다.

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이를 본 문원은 "얼굴이 지금 초췌해졌다. 아까보다 부기가 빠진 것 같다"며 걱정과 응원을 함께 전했다.

특히 신지는 최근 진행한 인바디 검사 결과를 공개하며 충격을 드러냈다. 그는 "걸어 다니는 게 신기하다는 말을 들을 정도였다"며 "'이 정도면 정말 심각한가 보다'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

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이어 "인바디 점수가 아예 안 나왔다"고 고백해 놀라움을 안겼다. 근육량이 지나치게 부족한 상태라는 설명과 함께 운동을 통해 건강을 회복하겠다는 의지를 드러냈다.

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최근 신지는 키 164cm에 몸무게가 42kg대까지 감소한 사실이 알려지며 팬들의 걱정을 샀다. 공개된 영상에서도 등뼈가 드러날 정도로 마른 체형이 그대로 드러나 안타까움을 자아냈다.

영상을 접한 구독자들은 "제발 아프지만 않았으면 좋겠다", "살이 너무 많이 빠져 걱정된다", "건강부터 꼭 챙기길 바란다", "운동하면서 건강하게 회복했으면 좋겠다" 등의 반응을 보이며 신지의 건강을 염려했다.

신지는 최근 건강한 몸을 만들기 위해 본격적으로 운동을 시작한 만큼, 근력 운동과 체력 관리에 집중할 계획인 것으로 전해졌다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했으며, 현재 유튜브 채널과 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com