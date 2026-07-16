김우빈, 사석에서도 '♥신민아' 내조…"'눈동자' 꼭 봐요" 사랑꾼 미담

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김우빈이 사적인 자리에서도 연인 신민아의 영화를 직접 홍보했다는 미담이 공개돼 훈훈함을 안겼다.

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유튜버 '얼미부부'는 16일 자신의 SNS를 통해 김우빈과 우연히 마주친 일화를 전했다. 이들은 "집으로 돌아가는 길 건너편에서 누군가 걸어오는데 인간계가 아닌 것 같은 피지컬과 후광이 보였다"며 "모자를 쓰고 있었는데도 '김우빈'이라는 걸 단번에 알아봤다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "오랜만에 만나 근황 이야기를 나눈 뒤 인사를 하려는데 마지막에 오빠가 남긴 한마디가 너무 스윗했다"고 전했다.

얼미부부에 따르면 김우빈은 헤어지며 "조심히 들어가요. '눈동자' 꼭 보세요"라고 말했다. '눈동자'는 연인 신민아가 주연을 맡은 영화다. 얼미부부는 "그 한마디에 바로 영화 홍보에 동참하게 됐다"며 김우빈의 다정한 면모를 소개했다.

김우빈과의 특별한 인연도 공개했다. 얼미부부는 "예전에 김우빈이 저희를 먼저 언급해 준 적이 있었고 행사장에서 만났을 때 '식사 한번 하자'고 했는데 정말 직접 식당까지 예약해 줬다"며 "미담은 100개도 넘게 이야기할 수 있다"고 밝혔다.

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사연을 접한 누리꾼들은 "사석에서도 여자친구 작품을 챙기는 게 너무 멋지다", "이래서 두 사람이 오래 만나는 것 같다", "역시 스윗한 남자", "진짜 성덕이다", "어디를 가야 김우빈을 우연히 만날 수 있냐" 등의 반응을 보이며 부러움을 드러냈다.

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한편 김우빈과 신민아는 2015년 공개 열애를 시작해 연예계 대표 장수 커플로 사랑받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com