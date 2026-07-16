기안84x강남, 또 입 맞췄다…첫 듀엣곡 '치킨과 그녀', 700만뷰 화제 넘을까

사진제공=SHGOLD COMPANY, 기안84

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 강남과 작가 겸 방송인 기안84가 첫 정식 듀엣곡으로 호흡을 맞춘다.

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강남과 기안84는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 컬래버레이션 싱글 '치킨과 그녀'를 발매한다.

'치킨과 그녀'는 강남이 프로듀싱과 공동 작곡을 맡고, 기안84가 작사에 참여한 시티팝 장르의 곡이다. 피아노와 기타, 드럼, 베이스를 비롯해 호른, 트럼펫, 색소폰 등 밴드 사운드와 레트로 신스가 어우러졌으며, 첫사랑의 추억을 담은 가사와 두 사람의 보컬이 조화를 이룬다.

두 사람은 앞서 강남의 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에서 마츠바라 미키의 'Stay With Me(스테이 위드 미)'를 듀엣으로 선보여 화제를 모았다. 해당 영상은 유튜브 조회수 700만 회를 돌파, 두 사람의 음악적 호흡을 향한 기대감을 키웠다.

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특히 MBC '나 혼자 산다'와 '극한84' 등에서도 남다른 케미를 보여준 두 사람은 이번 듀엣곡까지 선보이며 음악으로도 호흡을 이어가게 됐다는 점이 관심사다.

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2011년 솔로 가수로 데뷔한 강남은 그룹 M.I.B 멤버로 활동했다. 최근에는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' OST를 가창하고, 유튜브 채널 '동네친구 강나미'의 음악 콘텐츠 '저 가수입니다'를 통해서도 꾸준히 음악 활동을 이어오고 있다.

기안84 역시 음악 활동을 이어왔다. MBC '태어난 김에 음악일주'를 통해 '민들레', '토네이도', 'Like a Friend(라이크 어 프렌드)' 등을 발표하며 작사와 작곡에 참여한 바 있다.

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강남과 기안84의 컬래버레이션 싱글 '치킨과 그녀'는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com