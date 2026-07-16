구혜선, 히말라야 16시간씩 걸었는데 8kg 쪘다.."말 먹이까지 뺏어 먹어"

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[스포츠조선 정유나 기자] '프로 N잡러'로 활약 중인 배우 구혜선이 악플에 대한 생각을 진솔하게 털어놓는다.

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데뷔 24년 차를 맞은 구혜선은 오는 18일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 34회에서 "저는 악플을 정말 하나도 빼놓지 않고 다 읽는다"라고 의외의 고백을 전해 모두를 놀라게 한다. 구혜선은 "악플을 사회적인 현상으로 보고 있다"라며 "'발음이 안 좋은데'라고 논리적으로 쓰시면 저는 그걸 동력 삼아서 열심히 연습을 하면 된다"라며 비난을 오히려 발전의 원동력으로 삼는다는 자신만의 긍정적인 마인드를 설파한다.

특히 구혜선은 "24년 동안 방송 활동하면서 처음으로 '돼지'라는 악플을 받아봤다"라고 밝혀 모두를 박장대소하게 만든다. 이어 구혜선은 "'돼지야'라는 악플을 보자마자 밥을, 곡기를 끊었다"라고 다이어트에 돌입했던 반전 사연을 터트린다. 무엇보다 구혜선이 악플의 예로 한마디를 던지자 괜스레 머쓱해하던 문세윤과 조째즈가 급기야 자리를 박차고 일어나 퇴장하는 해프닝까지 벌어져 현장을 웃음바다로 만든다. 과연 두 사람에게 의문의 패배를 안긴 구혜선의 한마디는 무엇일지 궁금증을 모은다.

구혜선은 '프로 N잡러'다운 도전 의식으로 최근 히말라야 등반까지 성공했다며"4300m 고지가 목표였고, 저는 목표를 이뤘다. 하루 16시간씩 걷는 강행군을 이어갔다"라고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 첫 등산이 히말라야였다는 구혜선은 "단장님이 '그냥 둘레길 정도를 열흘 동안 슬슬 걸으면 된다'라고 해서 짐 싸 들고 갔는데, 하루에 16시간을 그냥 걷는 게 아니고 계속 올라가는 거여서 막 화가 났다"라고 당시를 떠올린다.

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더욱이 구혜선은 히말라야를 다녀온 후 체중이 빠졌을 거라는 예상과 달리 병원에 가보니 몸무게가 무려 8kg이 늘어난 반전 상황에 대해 털어놔 이목을 집중시킨다. 구혜선은 "안 먹으면 도저히 못 간다. 히말라야에 가서 이렇게 고생을 하니까 저한테 보상을 준다고 생각했다. 그래서 거기 있는 밥을 그냥 다 먹었다"라며 "말한테 주는 밥, 쿠키와 각설탕까지 다 뺏어 먹었다"라고 살기 위해 식단 조절을 포기하고 폭풍 먹방을 펼쳤던 비하인드를 전해 현장을 초토화시킨다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

jyn2011@sportschosun.com