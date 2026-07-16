솔비, 일론 머스크와 뜻밖의 'SNS 핑퐁'…"사인 받으러 한국 오세요"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 화가 솔비가 뜻밖의 '글로벌 인연'을 만들었다. 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 자신의 친필 사인이 담긴 게시물을 직접 공유하자, 이번에는 솔비가 영상 편지로 화답하며 유쾌한 'SNS 핑퐁'을 완성했다.

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솔비는 지난 15일 자신의 SNS에 "테슬라 사장님, 사인 받으러 한국 오세요"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속 솔비는 "그래서 나도 사인을 준비했다. 일론 머스크를 위해 사인을 하려고 한다"며 스케치북을 꺼냈다. 이어 영어로 "To. Elon Musk. See you in SpaceX. Let's enjoy Holiday"라는 문구와 함께 자신의 사인을 남긴 뒤 환한 미소를 지었다.

특히 사인 아래에는 자신의 신곡 'Holiday'까지 함께 적어 자연스럽게 신곡 홍보까지 곁들이며 특유의 재치 있는 센스를 드러냈다.

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이번 화제는 머스크가 이끄는 인공지능 기업 xAI의 AI 챗봇 '그록(Grok)' 성능을 소개하는 과정에서 시작됐다.

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한 이용자가 과거 솔비가 식당 벽에 남긴 친필 사인 사진을 그록 4.5에 입력한 뒤 "이 사인이 있는 식당이 어디인지 찾아달라"고 요청했고, AI가 실제 식당 위치를 정확하게 찾아냈다. 해당 결과를 본 머스크는 자신의 X(옛 트위터) 계정에 이를 리포스트하며 "Nuanced(미묘하다·복합적이다)"라는 짧은 코멘트를 남겼다.

이 과정에서 솔비의 친필 사인 사진이 머스크의 계정을 통해 전 세계 이용자들에게 공개되면서 국내 온라인에서도 큰 화제를 모았다.

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누리꾼들은 "갑자기 일론 머스크와 연결됐다", "이런 글로벌 인연도 있네", "한국 식당 사인이 세계적으로 유명해졌다", "스케일이 남다르다" 등의 반응을 보이며 흥미를 나타냈다.

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이에 솔비는 재치 있는 역제안을 내놨다. "사인 받으러 한국 오세요"라는 한마디와 함께 직접 머스크를 위한 사인을 써 보내며 유쾌하게 화답한 것. 여기에 "스페이스X에서 만나자", "휴가를 즐기자"는 메시지까지 덧붙이며 글로벌 CEO를 향한 위트 있는 영상 편지를 완성했다.

한편 솔비는 올해 데뷔 20주년을 맞아 지난달 신곡 'Holiday'를 발표했다.

olzllovely@sportschosun.com