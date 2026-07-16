최강희 '스토킹 공포'에 절친 양치승 격분…"어디로 가면 돼?"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 최강희가 스토킹 피해를 직접 고백하며 공개적으로 도움을 호소한 가운데, 절친한 사이로 알려진 트레이너 양치승이 분노의 반응을 보였다.

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최강희는 지난 15일 자신의 SNS를 통해 "모두가 보는 글이기에 설명드립니다"라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다"며 "며칠 전 저에게 말을 거셨던 분이라는 것도 알게 됐다"고 밝혔다.

이어 "성함은 밝히지 않겠다. 찾아오지 말아 달라. 무응답도 거절의 의사"라며 분명한 거절 의사를 전했다.

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최강희는 "동의 없는 대화 시도와 기다리는 행동, 따라오는 행동은 악의가 없더라도 상대에게 심리적 공포를 줄 수 있는 스토킹"이라며 "제발 찾아오지 말아 달라"고 재차 호소했다.

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또 "방송국으로 보내시는 편지와 선물도 모두 정중히 거절하겠다"며 "방송국으로 보내주시는 편지와 선물은 받을 수 없으니 양해 부탁드린다. 소속사나 팬클럽을 통해 전달해 달라"고 당부했다.

해당 글이 공개되자 트레이너 양치승은 댓글을 통해 "어디로 가면 돼? 요즘 기분도 안 좋은데 잘 됐다"라고 남기며 강한 분노를 드러냈다. 최강희를 향한 스토킹 행위에 불쾌감을 숨기지 않은 반응으로 해석된다.

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두 사람은 연예계에서도 각별한 우정을 이어온 사이로 잘 알려져 있다. 최강희는 과거 양치승의 지도를 받으며 건강한 다이어트에 성공한 모습을 공개해 화제를 모았으며, 지난해 양치승이 운영하던 헬스장이 폐업했을 당시에는 "티 한 번 안 내고 끝까지 주변을 챙겨주셨다"며 "도울 수 있는 건 돕겠다"고 응원의 메시지를 보내 의리를 보여주기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com