'영철과 이혼설' 28기 영자, 살 쏙 빠진 근황…정희도 놀랐다 "얼굴 작아져"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영자의 근황이 공개됐다.

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16일 28기 광수의 유튜브 채널에서는 '미우새 촬영 끝나고 여사친들과 토크 타임'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

28기 광수와 정희 커플은 SBS '미운 우리 새끼' 촬영을 끝내고 데이트를 하러 갔다. 광수가 정희를 데리고 간 곳은 청담동의 한 카페. 정희는 카페 안에 있던 28기 영자를 보고 깜짝 놀랐다. 알고 보니 이는 광수가 준비한 서프라이즈 이벤트. 정희는 "순간 내 생일인 줄 알았다"며 오랜만에 만난 영자에 반가워했다.

자리에 앉자마자 영자에 칭찬을 쏟아낸 정희. 정희는 "웨이브보다 생머리가 훨씬 낫다. 왜 예뻐 보이나 했더니 생머리였다"며 "얼굴이 더 작아 보인다. 살이 빠졌냐"고 물었다. 이에 영자는 "뺀 거보다 밀가루를 덜 먹었다"고 살이 빠졌다고 밝혔다.

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서프라이즈 이벤트를 기획한 광수는 "차 가지고 올라올 때 전화를 했다"고 밝혔다. 정희는 "계획을 한 게 아니고 전화했는데 여기 있다 해서 만난 거냐"고 놀랐고 영자는 "그냥 오려 했는데 얘기를 안 하는 게 더 재밌을 거 같았다"고 밝혔다.

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영자는 "서프라이즈 한다길래 오빠한테 괜찮냐고 물었다. '(정희한테) 말해야 되는 거 아니냐' 했다"고 걱정했지만 정희는 "내가 지금 풀메이크업이라 당당하다. 방금 촬영 의상 그대로 나와서 자신감이 있다"고 웃었다.

한편, '나는 솔로' 28기 영자는 최근 영철과 이혼설이 불거졌다. 영자가 SNS에 영철과의 사진을 모두 내렸기 때문. 또 SNS 댓글창도 닫아 두 사람의 불화설은 더욱 커지고 있다. 하지만 영철의 계정에는 여전히 영자와의 사진이 있어 섣부른 추측은 자제해야 한다는 목소리도 높다.

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wjlee@sportschosun.com