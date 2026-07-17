박경림, 잘생긴 고2 아들 칭찬 쏟아지자 "보지 않은 분들한테만.." 웃음

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박경림이 고등학교 2학년 아들과 관련한 일상과 교육관을 솔직하게 공개했다.

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박경림은 16일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에 게스트로 출연했다. 이날 방송은 모델 이소라가 스페셜 DJ로 진행을 맡았다.

이날 박경림은 학부모로 학교에 참여했던 특별한 경험을 털어놨다. 그는 "아들이 초등학교 때 전교 회장을 했다. 스승의 날, 가정의 달에 학부모 중 한 분이 가서 선생님 대신 강의하는 시간이 있다. 저한테 '어머님이 좀 해줬음 좋겠다'고 해서 제가 가서 친구들 앞에서 '여러분 꿈을 한번 적어보아요. 이 상자는 여러분 꿈이 무럭무럭 자랄 수 있는 상자'라고 강의했다"고 밝혔다.

이어 아들과의 관계에 대한 질문에는 고등학생 아들을 둔 엄마다운 현실적인 답변을 전했다. 박경림은 "방송인데 솔직하게 얘기해도 되냐. 고2다. 엄마에 대해 어떻게 생각하겠냐. 여기까지만 하도록 하겠다"며 웃음을 자아냈다.

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자녀 교육 방식에 대해서도 자신만의 원칙을 밝혔다. 박경림은 "전 1년에 한 번 물어본다. 뭐가 되고 싶은지"라며 "그때마다 바뀌더라. 작년엔 금융 쪽이었는데 올해는 호텔이더라. 계속 바뀌어서 최종적으로 정해지면 그때 얘기해달라고 했다"고 말했다.

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또 이날 이소라는 박경림의 아들 외모에 대해 언급했다. 그는 "아드님의 키가 훤칠하고 잘생겼다더라"고 말했고, 박경림은 "보지 않은 분들한테만 할 수 있는 얘기"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

이어 이소라는 "제가 사진을 안 봐서. 그런데 우리 PD가 '경림 씨 아들이 훈남이야'라고 했더니 '흔남이야'라고 하더라"고 전했고, 박경림은 다시 한번 "흔한 스타일"이라고 강조하며 겸손한 모습을 보였다.

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한편 박경림은 지난 2007년 비연예인 남편과 결혼했으며, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com