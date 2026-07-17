'강원래♥' 김송, 공동구매 제품 문제 터졌다.."전제품 100% 환불 결정"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 클론 멤버 강원래의 아내 김송이 진행한 공동구매 제품에서 문제가 확인돼 구매자들에게 환불 조치가 진행된다.

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김송은 16일 공동구매 환불과 관련한 안내문을 공유했다.

김송 측은 "이번 OOOO제품을 구매해주신 OO마켓 고객님들에게 죄송스런 말씀 올린다. 제조사의 준비 미비로 인해 문제점이 발생돼 구매해 주신 분들께 환불조치 하도록 결정했다"라고 밝혔다.

이어 자신과 협력한 식품 공동구매 제조사의 공지를 올렸다.

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해당 제조사는 공지를 통해 "이번 공동구매를 진행하면서 포장 및 배송 과정에서 여러 가지 부족한 점으로 고객님들께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "또한 저희를 믿고 공동구매를 진행해 주신 OO마켓에도 걱정과 부담을 드리게 되어 진심으로 죄송하다"고 전했다.

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제조사는 문제 발생의 책임 소재에 대해서도 설명했다. "이번 일의 모든 책임은 OOOO레스토랑에 있다. 이번 배송건은 100% 환불해 드리겠다"고 알렸다.

이후 한 누리꾼이 "전제품 다 환불인 거냐"라고 문의하자 제조사는 "오늘 받으신 고객님들 김치, 제육 전제품 전부다"라고 답하며 환불 대상 범위를 안내했다.

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jyn2011@sportschosun.com