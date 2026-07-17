구혜선, '가격 논란' 헤어롤 입 열었다…"공장식 가공 어려워 전부 수작업" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 구혜선이 헤어롤 가격을 둘러싼 논란에 대해 밝혔다.

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오는 18일(토) 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 구혜선은 완판 행렬로 화제를 모은 헤어롤을 직접 소개하며 사업가로서 살고 있는 제2의 인생에 대해 전한다.

구혜선의 헤어롤은 재활용이 가능한 친환경 제품으로 특허를 받고 면세점 입점까지 성공했지만 가격을 둘러싼 논란도 있었던 상황. 이에 대해 구혜선은 "저희 제품이 가격이 좀 있는 편인데 그냥 공장식 가공이 어렵다. 다 수작업을 해서 4차 가공까지 해야 한다"라고 설명한다.

특히 구혜선은 "상품을 만들기 전에 예술을 했던 사람이다 보니, 예술은 작품의 가격을 매기는 것이 굉장히 주관적이다. 그 주관성을 조금 탈피해서 몇 배 수로 해야 남느냐 이런 것들을 계산하게 됐다"라고 고백한다. 이에 더해 "돈에 대해 공부하게 된 것 같다. '내가 돈을 하나도 몰랐구나'라는 생각이 들었다"라고 사업가로서 현실을 배우게 된 진심을 내놓는다.

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구혜선은 "'허언증이다', '혹은 말이 앞선다' 이런 이야기가 많이 있었다"라는 질문에 "많이 들었다"라고 시원하게 인정한 후 "말로 내뱉는 게 중요한 거 같다. 말을 안하면 말 안 했기 때문에 안 할 거다. 이것도 제가 저를 알아서다. 엄청 게으른 데가 있다"라고 인정해 모두를 놀라게 한다. 특히 자신이 한 말을 지키려고 하다 보니, 결국 현실로 이루게 된다는 구혜선의 말에 현장에 있던 모두가 깊은 공감을 터트리는 것.

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또한 구혜선은 20년 차 영화감독으로서 자신이 만든 영화들을 얘기하며 "다 실패했다"라고 담담하게 말하면서도 "실패가 성공적이었다"라는 반전의 말을 전해 모두를 의아하게 한다. 구혜선은 "실패로 인해 내공이 생겨서 맷집이 단단해졌고 별로 그렇게 실패가 두렵지 않아졌다"라고 새로운 도전을 멈추지 않을 수 있는 진심을 고백해 깊은 여운을 남긴다.

그런가 하면 구혜선은 앞으로 이루고 싶은 목표를 묻는 김주하의 질문에 한참을 고민한 후 "식탐을 참는 것"이라는 대답으로 엉뚱한 매력을 발산, 현장을 폭소로 물들인다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com