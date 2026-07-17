'조울증 고백' 투개월 도대윤 "장범준 매니저로 일했다, 업무는 섭외 거절" ('해투')

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[스포츠조선 이우주 기자] '해피투게더' 도대윤이 연예계를 떠난 이유를 밝혔다.

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17일 방송된 KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서는 그룹 투개월이 출연했다.

Mnet '슈퍼스타K3'에 출연해 화제가 됐던 투개월은 무려 13년 만에 재결합했다. 당시 심사위원이었던 윤종신은 "제가 제일 예뻐했던 팀"이라며 "2011년도에 제가 뉴욕에서 두 사람을 뽑았다. 야외에서 오디션을 보지 않았냐. 그게 벌써 15년 전"이라 밝혔다.

투개월은 '슈퍼스타K' 출연을 위해 급조된 팀이었다. 김예림은 "뉴욕 오디션 소식을 듣고 기타를 치는 친구가 있으면 좋겠다 해서 연락을 했다 그 전에는 고등학교에서 지나가다 보던 사이"라고 밝혔다.

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하지만 투개월이 미스틱에 소속돼 활동한 건 1년도 채 안 됐다. 김예림은 솔로로 데뷔하고 도대윤은 미국에 가며 활동을 중단한 것. 그 이유에 대해 도대윤은 "오랫동안 쉬었던 이유가 조울증을 심하게 앓았다. 쉬는 시간을 가질 수밖에 없었다"고 털어놨다.

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김예림은 "그때 당시 계속 일정이 빡빡하게 잡혀있었다. 행사도 있었고 '슈스케' 콘서트도 있어서 하루에 여러 가지 스케줄이 많았다"며 "저희는 그때 고등학생이다 보니까 그런 걸 예상하지 못해서 준비를 못하고 있었는데 대윤이가 어느 순간부터 조금씩 달라지더라"고 떠올렸다.

도대윤은 "전체적으로 압박감이 심했고 그 당시에 사춘기라면 사춘기라 그에 대한 이야기를 나눌 용기도 없었다. 그걸 쌓아두다가 조울증이 생겼다. 스트레스를 계속 받는데 어떻게 풀어 나가야 할지 모르니까 미국으로 돌아가야겠다 결심했다"고 밝혔다.

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그렇게 미국으로 돌아간 도대윤은 다른 일들을 했다며 "여러 알바를 해봤다. 그때 힘들었을 때 음악만이 답이 아닐 수도 있겠다 생각해서 쥬얼리 숍 창고에서도 일해보고 품질검사 쪽도 일했다. 직장생활도 하고 바텐더도 하고 여러 가지 일을 시도해봤다"고 밝혔다.

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버스커 버스커 매니저 일도 했다는 도대윤은 "작년까지도 장범준 씨 매니저로 일했다. 거의 했던 일은 방송국이나 행사 관계자가 연락이 오면 정중하게 거절하는 것만 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

'해피투게더'에 함께 지원하게 된 이유에 대해 김예림은 "예전에는 제가 연락했는데 이번에는 대윤이가 같이 한번 해보자고 연락이 왔다"고 밝혔다.

도대윤은 "용기를 내서 한국으로 다시 왔는데 투개월이라는 그룹은 잊혀지지가 않더라. 그래서 같이 한번 해보자고 연락을 했다"고 밝혔다. 김예림 역시 "저도 급하게 해어진 느낌이 있어서 투개월로는 아쉬운 느낌이 있었다. 근데 대윤이랑 같이 이야기를 나누고 보여줄 수 있을 거 같아 같이 나오게 됐다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com