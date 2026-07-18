강예원, 남동생 개업에 차은우→김선호 '연예계 인맥 총출동'…축하 화환만 수십 개

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 강예원이 남동생의 감자탕집 개업을 직접 축하하며 든든한 누나 면모를 드러냈다. 특히 연예계 동료들이 보낸 수십 개의 축하 화환이 매장을 가득 메우며 남다른 인맥을 과시해 눈길을 끌었다.

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강예원은 17일 자신의 SNS를 통해 남동생이 새롭게 문을 연 감자탕 전문점을 찾은 모습을 공개했다.

그는 "하나밖에 없는 남동생. 결혼할 것 같은 여자친구. 감자탕집 오픈했어요. 중곡동에 있는 서부청기와감자탕. 너무 맛있어요. 감자탕, 간장뼈찜 1등. 야들고기 자주 올 거예요. 일일 알바생 예원"이라며 직접 홍보에 나섰다.

이어 "너희가 결혼하길 진심 바라는 누나. 이러다 안 하면 슬프다"라고 유쾌한 농담을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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강예원은 "참고로 남동생은 회사원입니다. 회사 오래오래 다녀라"라며 현실적인 조언도 잊지 않았다. 마지막으로 "행복하자, 건강하자, 돈 많이 벌자. 화이팅. 기도한다"며 가족을 향한 진심 어린 응원을 전했다.

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공개된 사진 속 강예원은 흰 원피스를 입고 개업한 식당에서 손님들을 맞이하는가 하면, 손님들에게 음료를 건네는 모습으로 '일일 알바생' 역할을 자처했다. 식당 곳곳에서 환한 미소를 지으며 개업을 함께 기뻐하는 모습도 담겼다.

무엇보다 시선을 사로잡은 것은 식당 안팎을 빼곡하게 채운 축하 화환이었다. 매장 내부에는 큼직한 개업 화분이 줄지어 놓였고, 입구 밖에는 대형 축하 화환이 길게 늘어서 장관을 이뤘다.

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화환 리본에는 소속사 배우 차은우, 이성경, 김선호 등의 이름이 함께 적혀 있었으며, 배우 최명길과 김성령, 가수 김종민, 개그맨 김대희, 배우 이윤미, 방송인 풍자, 그룹 제이워크 김재덕, 영화감독 윤제균, 경기도문화재단 대표 유인택 등 다양한 분야 스타들의 이름이 확인돼 눈길을 끌었다.

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한편 강예원은 최근 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에 출연해 가족사를 솔직하게 털어놓으며 화제를 모으기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com