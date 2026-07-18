구혜선, 방송 녹화 중 앞머리 직접 잘랐다..."대박이네, 이게 되네" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 구혜선이 방송 녹화 도중 직접 앞머리를 자르는 모습으로 놀라움을 안겼다.

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18일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 '프로 N잡러' 구혜선이 게스트로 출연했다.

이날 김주하는 구혜선에게 "놀라운 게 직접 메이크업한다고 들었다"며 "여자 게스트 중에 두 번째다. 첫 번째는 윤복희였다. 왜 전문가의 손길을 빌리지 않냐"고 물었다.

이에 구혜선은 "그게 더 좋긴 한데 나도 사실 배우 데뷔한 지 24년 정도 됐다. 그때만 해도 메이크업을 받으러 가지 않았다"며 "방송국 분장실에서 받았기 때문에 익숙하지가 않은 거 같다"고 말했다.

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구혜선은 메이크업뿐만 아니라 머리카락 손질도 미용실에 가지 않고 직접 한다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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그러던 중 녹화가 갑자기 중단돼 출연진과 제작진을 당황하게 했다. 알고 보니 구혜선이 눈을 찌르는 앞머리 때문에 불편해하자 제작진이 잠시 녹화를 멈춘 것.

제작진은 구혜선에게 거울과 가위를 건넸고, 구혜선은 망설임 없이 즉석에서 앞머리를 직접 잘랐다. 이를 지켜본 문세윤과 조째즈는 "대박이네. 이게 되네"라며 깜짝 놀랐다.

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구혜선은 셀프 앞머리 손질을 마친 뒤 배려해 준 제작진과 출연자들에게 "감사하다"며 인사를 전했다.