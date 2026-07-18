"존재감 부족해" 손흥민 역대 최악의 감독 비판론, 완벽 삭제...SON "좋은 감독이 여기 있다"

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 마르크 도스 산토스 LAFC 감독에 대한 신뢰가 가득했다.

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LAFC는 18일(한국시각) 미국 캘리포니아주 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 열린 LA갤럭시와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 리그 경기에서 3대0 대승을 거뒀다.

선발 출전한 손흥민의 활약이 좋았다. 1-0으로 앞서가던 전반 43분 드니 부앙가가 투지 넘치는 플레이로 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 손흥민이 나서는 것처럼 보였지만 손흥민이 부앙가한테 양보했다. 부앙가가 직접 마무리했다.

손흥민이 드디어 터졌다. 후반 13분 손흥민부터 역습이 시작됐다. 손흥민이 마르코 델가도와 원투패스를 주고받은 뒤에 구석으로 정확한 슈팅으로 마무리?다. 손흥민은 쉿 세리머니를 펼치면서 자신을 향해 비난을 퍼부은 이들을 향해 공개 저격 세리머니를 펼쳤다.

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경기 후 손흥민은 "저는 독일에도 있었고, 잉글랜드에도 있었고, 이제는 여기에 오기까지 여러 곳을 거쳐왔다. 아시다시피 '더비 경기'는 팬들에게도, 구단에게도 언제나 특별하며 저 역시 그 의미를 잘 알고 있다. 그렇기에 오늘, 특히 오늘 같은 날 팀 전체가 하나로 뭉쳐 이런 경기력을 보여준 것은 정말 환상적이었다. 우리는 승점 3점을 얻을 자격이 충분했다"고 말했다.

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이어 "국가대표팀을 대표해 뛰면서 힘든 결과를 겪고 나면 그저 최대한 빨리 소속팀으로 복귀하고 싶어진다. 왜냐하면 저는 제가 하는 이 일을 정말 사랑하니까요. 소속팀에서의 이런 순간들과 좋은 감정들은 국가대표팀에서의 감정적인 아쉬움을 잊게 해준다. 그렇기에 우리에게 동료들이 있고, 좋은 감독님이 계시는 것이라 생각한다. 감독님은 저를 존중해 주시고 제게 엄청난 신뢰를 주신다. 평소에도 대화를 정말 많이 나눈다. 이런 감독님이 계시기에 하루라도 빨리 복귀하고 싶어지는 법"이라며 도스 산토스 감독에 대한 자신의 마음을 고백했다.

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손흥민의 이런 발언은 시즌 초반부터 게속 불거진 도스 산토스 감독의 전술 논란까지도 덮을 수 있는 발언이다. 도스 산토스 감독은 이번 시즌에 부임한 뒤로 손흥민을 제대로 활용하지 못한다는 비판에 시달려왔다. 심지어 도스 산토스 감독이 "손흥민에게는 자유를 줬다. 스트라이커 뒤에 움직이도록 했다. 나단 오르다즈에게 계속 페널티박스를 공격하라고 했다. 페널티박스 안에 있으라고 했다. 그래야 손흥민이 뒷공간 공격을 전개할 수 있었기 때문"이라는 다소 이해할 수 없는 발언을 하면서 더욱 비판의 목소리가 커졌다.

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하지만 오늘 경기에서는 손흥민의 역할이 더 공격적이었고, 손흥민다운 움직임이 잘 나왔다. 도스 산토스 감독도 자신의 전술적 문제를 인정하고 수정한 것으로 보인다.