김소영♥오상진, 子 100일 맞아 네 식구 첫 가족사진.."진정한 효자로 임명"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김소영·오상진 부부가 아들 수호의 백일을 맞아 네 식구의 첫 가족사진을 남겼다.

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18일 김소영의 유튜브 채널에는 '드디어 수호 100일 온 가족 출동, 백일잔치'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김소영은 남편 오상진과 함께 아들 수호의 검진을 위해 병원을 찾았다. 김소영은 "원래 진짜 말랐었는데 떡두꺼비가 되어 진료를 보러 왔다"며 "지금부터 살찌는 거 시작이라고 한다"고 말했다.

이에 오상진은 "지금도 엄청 피둥피둥한 거 같은데 여기서 살이 더 찌면 어떻게 되는 거냐"며 놀랐고, 김소영은 "아직 다리에 빈 곳이 남았다. 미쉐린 타이어가 되는 거다. 아직은 타이어같지 않다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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오상진은 병원 대기 중 볼살이 통통해진 수호를 바라보며 "점점 엄마를 닮아간다"고 말했다. 이를 들은 김소영은 "어이없다. 지금 통통해졌다고 날 닮았다고 하는 거냐"고 물었고, 오상진은 "아니다. 볼이 동그래지면서 띵그리를 닮아가는 거다"라고 해명했다.

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이후 가족들은 수호의 100일을 기념해 한자리에 모였다. 김소영은 아들의 작은 한복을 보며 귀여워하다가도 "이미 시작 전부터 지쳤다"고 토로했다. 또 '백일의 기적'이 일어났느냐는 질문에는 "통잠? 택도 없다. 어제 세 번 깼다"며 육아 고충을 드러냈다.

이어 수호는 한복에 복건까지 갖춰 입고 귀여운 도령 자태를 뽐냈다. 온 가족은 수호의 모습에 연신 감탄했고, 김소영과 오상진은 첫째 딸, 100일을 맞은 수호까지 네 식구가 함께한 첫 가족사진을 촬영하며 특별한 순간을 기념했다.

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네 식구는 함께 나들이에도 나섰다. 김소영은 수호가 얌전히 혼자 놀거나 잠을 자자 "진정한 효자로 임명한다"며 기특해했다.

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한편 김소영과 오상진은 2017년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.