구혜선, 골초 소문 날 만했네.."10개월간 매일 담배 한 갑씩 고의로 피워" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 구혜선이 영화 촬영을 위해 담배를 배웠다가 골초로 소문이 난 적이 있다고 밝혔다.

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18일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 '프로 N잡러' 구혜선이 게스트로 출연했다.

이날 구혜선은 "데뷔한 장편 영화에서 담배 피우는 연기를 했는데 나는 모르니까 그냥 연기를 뿜으면 된다고 생각했다"며 "하지만 보는 분들이 '저건 담배를 피우는 게 아니다. 진짜 담배를 피워야 한다'고 했다. 그래서 담배 피우는 배우를 찾아야 했는데 내가 배우겠다고 했다"고 말했다.

이후 10개월간 담배를 배웠다는 그는 "고의로 계속 피웠다. 매일 한 갑씩 피웠다"고 밝혔다. 이를 들은 문세윤은 "그 정도면 좋아한 거다. 한 갑씩 안 피워도 되지 않냐. 흡연자도 한 갑 피우기 힘들다"며 놀라워했다.

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구혜선은 "대학교 어린 동기들한테 담배를 배웠다. 그때가 코로나였는데 대면이 어려웠다. 그래서 담배를 배우는 것도 화상 채팅으로 배웠다"고 말해 놀라움을 자아냈다.

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이어 "대면이 3인 이상이 안 되는데 화상 채팅에 5명 조원이 들어와서 다 같이 동시에 켜놓고 담배를 피웠다"고 덧붙였다.

또 구혜선은 "흡연실에 혼자 가야 되는 미션이 있었다. 혼자 가는 데 엄청난 용기가 필요했다. 피우는 척이 아니라 진짜 피워야 하니까"라고 털어놨다.

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그러면서 "당시에 대학생 전용 앱이 있었는데 그때 익명의 게시글이 올라와서 '구혜선 담배 피우는 거 봤다. 골초더라'라고 하더라. 그걸 보고 이 정도면 성공했다고 생각했다. 그래서 그때 비로소 촬영했다"고 전했다.