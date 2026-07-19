'제2의 비' 청림, 오늘(19일) 3주기…대장암 투병 끝 37세에 멈춘 시간

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 겸 가수 청림(본명 한청림)이 세상을 떠난 지 어느덧 3년이 흘렀다. 당시 젊은 나이에 전해진 비보는 팬들과 동료들에게 큰 충격과 안타까움을 안겼다.

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故 청림은 지난 2023년 7월 19일 대장암 투병 끝에 향년 37세로 세상을 떠났다.

그는 지난 2004년 KBS2 드라마 '미안하다 사랑한다'를 통해 배우로 연예계에 첫발을 내디뎠다. 이후 SBS 드라마 '드림', '웃어요 엄마', 예능 프로그램 '매일 결혼하는 남자' 등 다양한 방송에서 활약하며 연기자로서의 입지를 넓혔다.

배우뿐 아니라 가수로서도 존재감을 드러낸 故 청림은 2009년 EP앨범 'Step', 2010년 'Show Up'을 발매하며 댄스 가수로도 활동하며 만능 엔터테이너의 면모를 보였다. 당시 뛰어난 춤 실력과 훤칠한 외모를 앞세워 데뷔 당시에는 '제2의 비'라는 수식어를 얻으며 큰 기대를 모았다.

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하지만 2010년을 끝으로 연예계 활동을 잠시 멈춘 그는 새로운 삶을 선택했다. 방소에서 자취를 감춘 그는 2020년 유튜브 채널을 통해 한 오토바이 브랜드의 영업사원으로 근무하는 근황이 공개됐다. 또한 2021년에는 결혼해 가정을 꾸린 사실이 뒤늦게 전해졌다.

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故 청림은 화려한 스포트라이트를 내려놓은 뒤에도 묵묵히 자신의 삶을 이어가던 중 지병인 대장암과 오랜 시간 힘겨운 싸움을 이어왔다. 그러나 끝내 병마를 이겨내지 못했고, 2023년 7월 19일 향년 37세로 영면에 들었다.

anjee85@sportschosun.com