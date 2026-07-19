전현무, 멕시코서 헌팅 당해 "너와 사랑에 빠졌어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 전현무가 글로벌 인기를 과시했다.

Advertisement

19일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀(이하 사당귀)'에서는 해외 진출을 위한 신메뉴를 개발하고자 멕시코 몬테레이 현지 시장 조사에 나선 전현무와 정호영의 모습이 그려진다. 두 사람은 100년 넘는 역사를 자랑하는 몬테레이 대표 재래시장인 메손 에스트레야에 방문, 식재료 탐색에 열을 올린다.

그런데 복잡한 시장 한복판에서 의문의 현지 여성이 전현무를 가로 막아선다. 이 여성은 전현무를 붙잡고 쉴 새 없이 스페인어로 말을 건넸고, 전현무는 "스페인어를 전혀 이해 못하는데 계속 말을 거네"라며 당혹스러움을 감추지 못한다.

알고 보니 이 여성은 전현무를 향해 불타는 사랑 고백을 했던 것이었다. 멕시코 여성이 "너와 사랑에 빠졌어. 네 나라인 한국에 갈 거야, 나 한국 너무 좋아"라고 말했다는 걸 알게 된 전현무는 깜짝 놀란다. 국경과 언어의 장벽을 뛰어넘은 멕시코발 초고속 로맨스에 스튜디오도 단숨에 흥분의 도가니로 변한다. 이를 지켜보던 김숙은 "멕시코 여성들이 좋아하는 스타일인가 봐"라며 멕시코에서도 통하는 전현무의 글로벌 인기에 감탄하며 흥미진진해한다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com