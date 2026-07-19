"너와 사랑에 빠졌어" 전현무, 멕시코서 사랑 고백받고 손하트로 화답 ('사당귀')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 전현무가 멕시코 여성의 불타는 사랑 고백에 깜짝 놀랐다.

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오늘(19일) 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 해외 진출을 위한 신메뉴 개발을 앞두고 멕시코 몬테레이 현지 시장 조사에 나선 전현무와 정호영의 모습이 그려진다. 두 사람은 100년이 넘는 역사를 자랑하는 몬테레이 대표 재래시장 '메손 에스트레야'를 방문해 활기찬 현지 분위기를 만끽하며 식재료 탐색에 열을 올린다.

평화롭던 시장 투어도 잠시, 복잡한 시장 한복판에서 의문의 현지 여성이 전현무를 가로막아서며 순식간에 심쿵한 로맨스 기류가 형성된다. 멕시코 여성은 전현무를 붙잡고 스페인어로 쉴 새 없이 말을 건넸고, 전현무는 "스페인어를 전혀 이해 못 하는데 계속 말을 거네"라며 당황스러움을 감추지 못한다.

뒤늦게 밝혀진 스페인어의 정체는 다름 아닌 전현무를 향한 불타는 사랑 고백이었다. 멕시코 여성이 "너와 사랑에 빠졌어. 네 나라인 한국에 갈 거야, 나 한국 너무 좋아"라고 말했다는 걸 알게 된 전현무는 깜짝 놀란다. 국경과 언어의 장벽을 뛰어넘은 멕시코발 초고속 로맨스에 스튜디오도 단숨에 흥분의 도가니로 변한다. 이를 지켜보던 김숙은 "멕시코 여성들이 좋아하는 스타일인가 봐"라며 멕시코에서도 통하는 전현무의 글로벌 인기에 감탄하며 흥미진진해한다고.

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과연 언어 장벽으로 인해 전현무에게 실시간으로 전해지지 못했던 멕시코 여인의 뜨거운 애정 공세는 이루어질 수 있을지, 의문의 여성은 누구일지 '사당귀' 본방송을 통해 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com