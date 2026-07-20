'이혼' 서유정 "연예인 걱정 쓸데없다고? 난 진짜 돈 없어…혼자 허덕거린다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 서유정이 돈에 대한 생각을 솔직히 밝혔다.

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20일 서유정의 유튜브 채널에서는 '연예인 걱정이 세상에서 제일 쓸데없다고?'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

서유정은 "사람들은 연예인하면 연예인 걱정 안 해도 된다고 하지 않냐. 그것도 일부다. 나는 활동 안 한지가 오래 됐고 가지고 있던 돈도 이제 다 끝났다. 사람들이 돈이 많은 줄 알고 있다. 장난으로 돈 없다고 하지 않냐. 난 진짜 돈이 없다"고 토로했다.

하지만 서유정은 "난 돈 없는 거에 부끄럽지 않다. 있다가도 없는 거고 없다가도 생길 수 있는 거다. 인간적으로 됨됨이가 안 된 게 부끄러운 거지 돈 없는 게 부끄러운 건 아니지 않냐"며 "사람들이 오해를 하긴 한다. 내가 돈이 많을 거 같고 내가 학원도 많이 보낼 거 같다 하는데 많이 보내지 않는다. 다른 부모들은 애들을 4~5개씩 보내더라"라고 밝혔다.

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서유정은 "내 나이에 뒤처지고 허덕거리는 느낌은 있다. 아이에게 다 해주고 싶은 게 부모 욕심이지 않냐"면서도 "내가 지금 돈 없지 내년에도 돈 없으란 법 있어? 근데 내년에도 없으면 어떡하지?"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 영상 말미에는 "그래서 본업 복귀"라는 자막과 함께 서유정의 드라마 복귀 소식이 알려졌다. 서유정은 오는 8월 10일 첫 방송되는 KBS2 '욕망의 덫' 출연을 앞두고 있다.

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한편, 서유정은 2017년 3살 연상의 비연예인과 결혼, 슬하 딸 하나를 두었으나 2023년 2월 뒤늦게 이혼 소식을 알렸다.

wjlee@sportschosun.com