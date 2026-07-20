"박진영 꼴 뵈기 싫어" 선미, 주입식 열정 잔소리에 결국 폭발 ('아근진')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 선미가 박진영의 완벽주의와 넘치는 열정에 얽힌 비하인드를 공개했다.

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20일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 유노윤호, 선미, 조나단이 출연했다.

이날 선미는 박진영의 열정 언급에 "너무 열정이 넘치시지만 꼴 뵈기 싫다"라고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.

그는 "너무 잔소리를 한다"라면서 "열정이 가득한 건 알겠다. 근데 자꾸 우리한테 '열정적이어야 한다'라고 잔소리를 한다"라면서 박진영의 주입식 열정을 폭로했다.

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특히 선미는 대표곡 '24시간이 모자라' 녹음 당시를 한 글자를 녹음하는 데만 무려 3일이 걸렸던 일화를 공개해 모두를 놀라게 했다.

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선미는 "나도 한 글자 때문에 3일이나 걸릴 줄은 몰랐다"라면서 "'24시간이 모자라'에서 '모'가 마음에 안 든다고 하셨다"라고 회상했다.

이어 "어떤 '모'가 마음에 드는지 나도 모르겠다. 너무 찰나의 순간이지 않나"라면서 "너무 속상했다. 한 글자로 사람을 3일 동안 녹음실에 가둬놨다"라고 했다. 그러면서 "나중에 들었을 때 무슨 차이인지 모르겠다"라면서 들을수록 모르겠던 '모'의 굴레를 언급해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com