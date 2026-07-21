[인터뷰③] '동궁' 남주혁 "조승우 선배에게 직접 편지 써, 차기작에서도 만나고파"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남주혁이 '동궁'에서 함께 호흡을 맞췄던 조승우를 향한 존경심을 표했다.

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남주혁은 21일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "작품 촬영이 끝나고 조승우 선배에게 직접 손 편지를 썼다"라고 했다.

17일 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다. 남주혁은 현실 세계와 귀의 세계를 오가며 귀신들을 베어 죽이는 구천 역을 맡았다.

남주혁은 극 중 왕을 연기한 조승우와의 호흡에 대해 "선배가 현장에서 스태프들과 후배들에게 너무 잘해주셨다. 저 역시 선배의 기운을 타고 잘할 수 있었다. 이번 작품에서 따지고 보면 선배와 함께 촬영한 신이 열 신도 안 되어서 아쉽다. 꼭 만나서 함께 작업하고 싶은 선배였는데, 이미 좋은 작품에서 만났지만 더 많은 신을 찍을 수 있었으면 좋지 않았을까 싶다. 그래서 선배와 만나는 한 신 한 신이 더 소중했다. 촬영이 끝나고 선배한테 '다음에는 더 많이 호흡을 맞출 수 있는 작품에서 만났으면 좋겠다'고 조그맣게 편지를 썼다"고 전했다.

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이어 조승우에게 답장을 받았는지 묻자, 남주혁은 "편지로는 답장을 받진 못했지만, 문자를 길게 장문으로 보내주셨다. 선배가 '너무 잘해줘서 고맙다. 촬영하면서 많이 힘들었을 텐데, 현장에서 힘든 티 안 내고 잘해줘서 대견하다'고 해주셨다"고 감사 인사를 전했다.

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추후 어떤 장르의 작품에서 만나고 싶은지에 대해선 "아직 거기까진 생각을 못 해봤다(웃음). 만약 선배와 빠르게 만날 수 있게 된다면, 최소 서른 신을 찍을 수 있는 작품이었으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

끝으로 생강 역을 맡았던 노윤서와의 호흡도 되새겼다. 남주혁은 "구천과 생강은 작품에서 전우라고 생각했고, 로맨스라곤 생각을 안 했다. 근데 작품이 나왔을 때 이러한 관심을 받을 수 있게끔 염두에 둔 건 있었다. 둘의 사이가 전우애인지 로맨스인지에 대해선 보시는 분들께서 재밌게 상상해 주셨으면 좋겠다. 촬영장에서는 전우애 99%였다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com