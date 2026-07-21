넷마블, TGS 2026서 신작 3종 공개…일본 시장 공략 본격화

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넷마블이 일본 최대 게임 전시회인 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'에서 신작 3종을 앞세워 일본 시장 공략에 나선다.

넷마블은 오는 9월 17일부터 21일까지 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 열리는 TGS 2026 참가 계획을 공개하고, 출품작으로 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종', '나 혼자만 레벨업: 카르마', '펄 인 블루' 등 3종을 선보인다고 밝혔다.

이와 함께 TGS 2026 특설 사이트를 개설했다. 특설 사이트에서는 출품작 소개를 비롯해 부스 프로그램과 무대 행사 등 전시 관련 정보를 행사 전까지 순차적으로 공개할 예정이다. 이번 라인업은 일본과 글로벌에서 인지도가 높은 IP와 서브컬처 신작을 함께 배치한 것이 특징이다.

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가장 눈길을 끄는 작품은 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'이다. 일본에서 누적 조회수 10억 뷰, 코믹스 누적 발행 1700만 부를 기록한 인기 IP '샹그릴라 프론티어'를 기반으로 제작된 태그 교체 수집형 RPG다. 원작 최초의 게임화 작품으로, 한 손 조작 기반의 전략 전투와 원작 세계관을 충실히 구현한 콘텐츠를 앞세웠다. TGS에서는 시연 버전을 통해 전투 시스템을 직접 체험할 수 있으며 다양한 무대 행사도 진행된다.

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'나 혼자만 레벨업: 카르마'는 애니메이션 '나 혼자만 레벨업'을 기반으로 개발 중인 모바일 로그라이트 액션 RPG다. 애니메이션 이후의 오리지널 스토리를 게임에서 처음 선보이며, 무기와 버프 조합을 통한 다양한 빌드와 로그라이트 액션을 핵심 재미로 내세운다. 현장에서는 시연 버전을 통해 차원의 틈을 배경으로 한 전투를 체험할 수 있다.

서브컬처 수집형 RPG '펄 인 블루'도 관람객들을 만난다. 상처를 지닌 소녀들과의 교감을 중심으로 한 스토리를 담았으며, 기사단 육성과 2D 애니메이션 연출, 러브코미디 감성의 캐릭터 콘텐츠를 특징으로 한다. 전시장에서는 세계관을 반영한 체험형 부스와 다양한 이벤트도 함께 운영될 예정이다.

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넷마블은 작품별 시연과 무대 프로그램, 체험형 이벤트를 통해 각 게임의 특징을 적극 소개하며 일본을 비롯한 글로벌 이용자들과 접점을 확대할 계획이라고 강조했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com