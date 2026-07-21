위메이드맥스, '윈드러너 키우기' 한국·대만 출시…6000만 다운로드 IP의 귀환

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위메이드맥스가 자회사 라이트컨과 함께 대표 모바일 게임 IP '윈드러너'를 방치형 RPG로 재해석한 신작을 한국과 대만에 선보였다.

위메이드맥스는 21일 자회사 라이트컨이 개발한 방치형 RPG '윈드러너 키우기'를 한국과 대만 지역에 정식 출시했다고 밝혔다. '윈드러너 키우기'는 글로벌 누적 6000만 다운로드를 기록한 '윈드러너' IP를 기반으로 제작된 게임으로, 원작 특유의 경쾌한 속도감과 액션성을 방치형 장르에 접목해 성장의 재미와 손맛을 동시에 살린 것이 특징이다.

가장 큰 차별점은 전투 시스템이다. '콤보-피버-피버 버스트'로 이어지는 독자적인 전투 구조를 도입해 방치형 게임의 편의성은 유지하면서도 직접 조작하는 듯한 타격감과 역동적인 전투를 구현했다.

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출시 버전에서는 150여 종의 캐릭터와 소환수, 탈것을 자유롭게 조합할 수 있으며, 7개 지역과 6개 던전, 실시간 PvP 콘텐츠 '아레나' 등을 즐길 수 있다. 여기에 휴식형 꾸미기 콘텐츠 '소환수랜드'를 추가해 성장과 수집, 꾸미기의 재미를 함께 담았다.

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출시를 기념한 다양한 이벤트도 진행한다. '성장 지원 3000 뽑기 이벤트'를 통해 루비와 소환권을 지급하고, 서버 내 스테이지를 빠르게 돌파한 이용자에게 추가 보상을 제공하는 '스테이지 클리어' 이벤트를 운영한다. 사전예약 참여자에게는 레전더리 캐릭터 '스텔라'를 지급하며, 출시 기념 쿠폰을 통해 레전더리 탈것 '창공의 지배자 그리핀'도 받을 수 있다.

이길형 라이트컨 대표는 "'윈드러너 키우기'는 오랫동안 사랑받아 온 '윈드러너' IP를 새로운 방식으로 즐길 수 있도록 개발한 작품"이라며 "차별화된 전투 시스템과 다양한 콘텐츠를 바탕으로 이용자들에게 오래 즐길 수 있는 방치형 RPG의 재미를 제공하겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com