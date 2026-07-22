'연매출 500억' 신상수 "삼풍백화점 퇴근 2시간만 무너져…악몽·죄책감 시달려" ('백만장자')

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[스포츠조선 이우주 기자] '서장훈의 이웃집 백만장자'가 25평 작은 사무실에서 시작해 연 매출 최대 500억 원 규모의 '웨딩 왕국'을 일군 신상수의 성공 비결을 조명한다. 동시에 그의 인생을 송두리째 바꿔놓은 삼풍백화점 붕괴 사고에 얽힌 가슴 아픈 사연도 공개된다.

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22일(오늘) 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 30년 동안 5만 쌍의 결혼식을 빛낸 '웨딩 백만장자' 신상수가 출연한다. 그는 이번 방송을 통해 남다른 집념과 탁월한 사업 감각으로 일궈낸 성공 신화는 물론, 인생의 굴곡까지 솔직하게 들려준다. 신상수는 1996년, 6층 건물 꼭대기 층에 자리한 25평짜리 작은 사무실에서 웨딩 사업에 첫발을 내디뎠다. 이를 들은 서장훈은 "보통 웨딩숍은 1층이나 2층에 있는데, 6층까지 사람들이 올라오냐"며 의아해한다. 그러나 신상수는 망설임 없이 "자신이 있었다"고 답하며 성공 신화의 시작을 떠올린다. 그의 자신감처럼 신상수는 창업 후 불과 2~3개월 만에 빠르게 성장했고, 주말에는 방문 고객들이 사무실 앞에 줄을 서서 기다릴 정도로 문전성시를 이뤘다. 신상수는 "당시 안양·군포·의왕·과천에서 한 해 약 5천 쌍이 결혼했는데, 그중 약 2천 쌍을 저희가 담당했다"며 폭발적인 인기를 전한다.

신상수는 메이크업과 웨딩 촬영은 물론 신혼여행, 가구, 한복, 혼수까지 한 번에 해결하는 '웨딩 토탈 케어 프로그램'을 구축하며 당시로서는 파격적인 서비스를 선보였다. 이에 대해 그는 "지금의 웨딩 플래너 역할을 한 셈"이라고 회상한다. 남다른 발상은 사업 확장으로 이어졌다. 2010년 강남의 유명 예식장을 인수한 데 이어 웨딩홀을 7호점까지 확장했고, 웨딩드레스 숍 3곳까지 운영하며 연 매출 최대 500억 원을 기록하는 전성기를 맞았다. 당시 직원만 200명, 결혼식 성수기에는 아르바이트 인력을 최대 1천 명까지 고용했을 정도였다. 현재는 웨딩드레스를 넘어 정은채, 김지원, 박지현, 장윤주, 조여정 등 대한민국 대표 여배우들의 시상식 드레스까지 책임지고 있다. 25평 작은 사무실에서 출발해 대한민국 웨딩 업계를 대표하는 인물로 우뚝 서기까지, 고객들을 줄 세운 신상수만의 특별한 영업 비결이 방송에서 공개된다.

그런 그가 처음부터 웨딩 사업에 몸담았던 것은 아니었다. 신상수는 군대 제대 후 보험회사에 취직해 첫 사회생활을 시작했고, 입사 2년 만에 영업 실적 1위에 오르며 '보험왕' 타이틀을 거머쥐었다. 승승장구하던 그의 삶은 1995년 발생한 삼풍백화점 붕괴 사고를 계기로 예상치 못한 전환점을 맞는다. 신상수는 "보통 저녁 6시~7시까지 백화점에서 일을 했는데, 그날은 마감날이라 평소보다 이른 오후 4시쯤 건물을 나왔다"고 당시를 떠올린다. 그리고 불과 2시간 뒤, 삼풍백화점이 무너졌다는 비극적인 소식이 들려왔다. 가까스로 목숨은 건졌지만 그는 "그 이후로 항상 악몽을 꾸고 죄책감에 시달렸다"며 사고 이후 자신을 괴롭힌 정신적 후유증을 고백한다. 과연 신상수에게는 무슨 일이 있었던 것인지, 삶의 가치관과 방향까지 송두리째 바꿔놓은 그날의 비극적인 사연은 7월 22일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com