카카오게임즈, '아레스' 서비스 3주년 맞아 대규모 업데이트…최상위 UR 슈트 첫 공개

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서비스 3주년을 맞은 '아레스 : 라이즈 오브 가디언즈'가 최상위 성장 콘텐츠와 이용자 감사 이벤트를 앞세운 대규모 업데이트에 나선다.

카카오게임즈는 MMORPG '아레스 : 라이즈 오브 가디언즈'에 최상위 등급인 UR 슈트 2종을 새롭게 추가하고 다양한 3주년 기념 이벤트를 진행한다.

새롭게 선보이는 UR 슈트는 기존 최고 등급보다 한층 강력한 전투 성능과 차별화된 능력을 갖춘 성장 콘텐츠다. 최상위 이용자를 위한 새로운 성장 목표를 제시하는 것은 물론 전투 전략의 폭도 한층 넓힐 것으로 기대된다.

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3주년을 기념한 이용자 혜택도 다양하게 마련했다. '3주년 특별 출석부'와 골드 구매 이벤트를 통해 재합성권 3장과 전체 부위 복구권을 지급하며, 장기간 게임을 즐긴 이용자들의 성장 부담을 덜어줄 다양한 보상을 제공한다.

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'프라임&가디언 코인 이벤트'에서는 누적 결제 금액과 누적 접속일에 따라 지급되는 전용 코인으로 아크 SR등급 선택 소환권, SR 8강 탈리스만, SR등급 패시브 스킬 선택 상자 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다.

3주년 특별 라이브 방송도 열린다. 22일 오후 6시 공식 유튜브 채널에서 진행되는 방송에는 곽근철 디렉터가 출연해 신규 UR 슈트를 처음 공개하고 실시간 Q&A와 3주년 복권 이벤트 추첨을 진행한다. 복권은 골드로 구매한 복권 상자를 통해 참여할 수 있으며, 당첨 여부와 관계없이 참가 보상도 지급될 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com