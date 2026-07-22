안희연, '의료사고' ♥양재웅과 결혼 연기 후…"개인적인 일로 심려 끼쳐드려 죄송" ('사랑이 온다')

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 안희연이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 안희연이 정신건강의학과 전문의 양재웅과의 결혼 연기 이후 '사랑이 온다'를 통해 복귀하는 소감을 전했다.

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안희연은 22일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 KBS2 새 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회에서 "제 개인적인 일들로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 것 같아 죄송하다"라고 했다.

'사랑이 온다'는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마로, '여왕의 집', '미녀와 순정남', '하나뿐인 내편' 등을 연출한 홍석구 감독과 '함부로 애틋하게', '세상 어디에도 없는 착한 남자', '미안하다, 사랑한다' 등을 집필한 이경희 작가가 의기투합했다.

반찬가게 직원 한규림을 연기한 안희연은 "규림이라는 인물이 저와 비슷한 점도 많지만, 다른 점도 많다. 규림이를 더 잘 이해하고 싶어서 요리도 배우고 이런저런 경험 등 열심히 노력을 해봤다"며 "규림이와 어느 정도 많이 가까워졌다고 생각하고 있다"고 말했다.

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특히 '사랑이 온다'는 안희연의 3년 만의 복귀작이자, 데뷔 후 첫 출연하는 KBS 드라마다. 그는 2023년 공개된 디즈니+ '사랑이라 말해요' 이후 작품 활동을 잠시 쉬었다. 또 2024년 9월 연인인 양재웅과 결혼을 앞두고 있었으나, 그의 병원에서 의료 사망 사고가 발생한 이후 결혼을 무기한 연기했다.

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이와 관련해 안희연은 "우선은 제 개인적인 일들로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 것 같아 죄송하다. 사실 이 자리에서 제 개인적인 이야기를 하는 게 송구스럽기도 하다. 정말 많은 분들이 애써 주시고 마음을 다해서 이 작품을 찍고 계셔서 그런 노력에 누를 끼치지 않길 바라는 마음"이라며 "구체적인 답변을 드리기가 어려운 부분에 있어서는 너른 양해부탁드린다"고 전했다.

이어 복귀를 앞둔 소감을 묻자, 그는 "당연히 부담이 많이 됐다. 그렇지만 그 또한 제가 감당해야 할 몫이기 때문에 열심히 힘을 내고 있다. 주말드라마를 통해 많은 분들을 만날 수 있어서 감사하게 생각하고 있다. 규림이를 통해 위로와 희망, 사랑을 드리고 싶다"고 답했다.

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한편 '사랑이 온다'는 25일 오후 8시 KBS2에서 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com