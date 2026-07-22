홍석구 감독 "'미사'·'함부로 애틋하게' 이경희 작가와 작업, 기대되고 설레" ('사랑이 온다')

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 홍석구 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 홍석구 감독이 '사랑이 온다'를 통해 이경희 작가와 함께 작업한 소감을 전했다.

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홍석구 감독은 22일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 KBS2 새 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회에서 "이경희 작가님과 함께 주말드라마를 하게 돼 기대되고 설렌다"라고 했다.

'사랑이 온다'는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마로, '여왕의 집', '미녀와 순정남', '하나뿐인 내편' 등을 연출한 홍석구 감독과 '함부로 애틋하게', '세상 어디에도 없는 착한 남자', '미안하다, 사랑한다' 등을 집필한 이경희 작가가 의기투합했다.

연출을 맡은 홍 감독은 "'사랑이 온다'는 서로 사랑하다 헤어진 두 사람이 다시 만나서 어떻게 사랑하게 되는가에 대한 이야기를 그렸다. 또 그 과정을 통해 흩어졌던 가족들이 뭉치게 되는 이야기를 담았다"며 "유쾌하면서도 밝고 희망을 주는 드라마다"라고 소개했다.

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이어 이경희 작가와 작업을 함께하게 된 소감에 대해 "많은 분들이 아시는 것처럼 이경희 작가님은 굉장히 훌륭한 작품들을 많이 만드셨다. 저 역시 작가님과 주말드라마를 하는 게 기대되고 설렌다"며 "대본을 보고 느낀 건, 작가님이 대본 안에 매력적인 캐릭터를 써주셨다. 또 대사도 풍부하게 적어주셔서 연출하면 재밌을 것 같았다. 많은 주말드라마들이 가족과 사랑에 대한 이야기를 하고 있지만, 이 드라마는 그 부분을 좀 더 깊게 파헤쳐보려고 하는 진지한 작품인 것 같다"고 말했다.

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한편 '사랑이 온다'는 25일 오후 8시 KBS2에서 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com