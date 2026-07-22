Advertisement

홍석구 감독 "'미사'·'함부로 애틋하게' 이경희 작가와 작업, 기대되고 설레" ('사랑이 온다')

입력

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 홍석구 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/
KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 홍석구 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

[스포츠조선 안소윤 기자] 홍석구 감독이 '사랑이 온다'를 통해 이경희 작가와 함께 작업한 소감을 전했다.

홍석구 감독은 22일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 KBS2 새 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회에서 "이경희 작가님과 함께 주말드라마를 하게 돼 기대되고 설렌다"라고 했다.

'사랑이 온다'는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마로, '여왕의 집', '미녀와 순정남', '하나뿐인 내편' 등을 연출한 홍석구 감독과 '함부로 애틋하게', '세상 어디에도 없는 착한 남자', '미안하다, 사랑한다' 등을 집필한 이경희 작가가 의기투합했다.

연출을 맡은 홍 감독은 "'사랑이 온다'는 서로 사랑하다 헤어진 두 사람이 다시 만나서 어떻게 사랑하게 되는가에 대한 이야기를 그렸다. 또 그 과정을 통해 흩어졌던 가족들이 뭉치게 되는 이야기를 담았다"며 "유쾌하면서도 밝고 희망을 주는 드라마다"라고 소개했다.

이어 이경희 작가와 작업을 함께하게 된 소감에 대해 "많은 분들이 아시는 것처럼 이경희 작가님은 굉장히 훌륭한 작품들을 많이 만드셨다. 저 역시 작가님과 주말드라마를 하는 게 기대되고 설렌다"며 "대본을 보고 느낀 건, 작가님이 대본 안에 매력적인 캐릭터를 써주셨다. 또 대사도 풍부하게 적어주셔서 연출하면 재밌을 것 같았다. 많은 주말드라마들이 가족과 사랑에 대한 이야기를 하고 있지만, 이 드라마는 그 부분을 좀 더 깊게 파헤쳐보려고 하는 진지한 작품인 것 같다"고 말했다.

한편 '사랑이 온다'는 25일 오후 8시 KBS2에서 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement