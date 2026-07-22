'사랑이 온다' 하석진 "♥안희연과 로맨스 호흡? 내게 행운 같은 기회"

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 하석진과 안희연(하니)이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 하석진이 '사랑이 온다'를 통해 안희연과 로맨스 호흡을 맞추게 된 소감을 전했다.

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하석진은 22일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 KBS2 새 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회에서 "오히려 안희연 씨와 로맨스 호흡을 맞추게 된 게 저에겐 행운이다"라고 했다.

'사랑이 온다'는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마로, '여왕의 집', '미녀와 순정남', '하나뿐인 내편' 등을 연출한 홍석구 감독과 '함부로 애틋하게', '세상 어디에도 없는 착한 남자', '미안하다, 사랑한다' 등을 집필한 이경희 작가가 의기투합했다.

하석진은 이탈리안 레스토랑 오너셰프 김무진 역을, 안희연은 반찬가게 직원 한규림 역을 맡았다. 하석진은 안희연과의 로맨스 호흡에 대해 "안희연 씨가 몇 년 동안 드라마를 안 했는진 몰랐다"면서 "오랜만에 현장에 올 기회를 받은 배우라면 충전한 에너지를 뿜어낼 수 있을 것 같았다. 실제로 현장에서도 희연 씨의 에너지를 받아가며 촬영을 하고 있다. 오히려 제가 더 행운이라고 생각한다. 저희가 작품에서도 순탄한 커플은 아니기 때문에 처음부터 알콩달콩하진 못하다. 회상신에선 제가 들이대기도 하는데, 앞으로 어떻게 더 끈끈하고 뜨거운 연애를 하게 될지 기대된다. 지금까진 호흡이 너무 좋다"고 만족감을 표했다.

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안희연 역시 "촬영 전에 하석진 오빠와 친해지고 싶어서 등산을 다녀왔다. 그러면서 깊은 이야기도 많이 하고, 서로에 대해 자연스럽게 잘 알게 되어 힘 있게 시작을 하게 됐다. 제가 오랜만에 작품이기도 해서 모르는 것과 부족한 부분도 많았다. 그럴 때마다 오빠가 츤데레처럼 옆에서 다 보고 있다가 슬쩍슬쩍 도와줘서 많은 의지를 하고 있다"고 화답했다.

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한편 '사랑이 온다'는 25일 오후 8시 KBS2에서 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com