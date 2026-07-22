[SC현장] "촬영 전 등산도 다녀와"…하석진♥안희연, '사랑이 온다'로 보여줄 로맨스 케미(종합)

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 하석진과 안희연(하니)이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 하석진과 안희연이 '사랑이 온다'를 통해 주말 안방극장을 훈훈하게 만든다.

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KBS2 새 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 진행됐다. 현장에는 하석진, 안희연, 박유나, 배정남, 권해효, 윤유선, 류승수, 진경과 홍석구 감독이 참석했다.

'사랑이 온다'는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 패밀리 레시피 드라마로, '여왕의 집', '미녀와 순정남', '하나뿐인 내편' 등을 연출한 홍석구 감독과 '함부로 애틋하게', '세상 어디에도 없는 착한 남자', '미안하다, 사랑한다' 등을 집필한 이경희 작가가 의기투합했다.

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 홍석구 PD가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

연출을 맡은 홍 감독은 "'사랑이 온다'는 서로 사랑하다 헤어진 두 사람이 다시 만나서 어떻게 사랑하게 되는가에 대한 이야기를 그렸다. 또 그 과정을 통해 흩어졌던 가족들이 뭉치게 되는 이야기를 담았다"며 "유쾌하면서도 밝고 희망을 주는 드라마다"라고 소개했다.

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이어 이경희 작가와 작업을 함께하게 된 소감에 대해 "많은 분들이 아시는 것처럼 이경희 작가님은 굉장히 훌륭한 작품들을 많이 만드셨다. 저 역시 작가님과 주말드라마를 하는 게 기대되고 설렌다"며 "대본을 보고 느낀 건, 작가님이 대본 안에 매력적인 캐릭터를 써주셨다. 또 대사도 풍부하게 적어주셔서 연출하면 재밌을 것 같았다. 많은 주말드라마들이 가족과 사랑에 대한 이야기를 하고 있지만, 이 드라마는 그 부분을 좀 더 깊게 파헤쳐보려고 하는 진지한 작품인 것 같다"고 말했다.

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 하석진이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

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하석진은 이탈리안 레스토랑 오너셰프 김무진 역을 맡았다. 그는 자신의 캐릭터에 대해 "좋은 환경에서 자랐지만, 환경과 상관없이 자신이 좋아하는 일과 사람을 만나서 험난한 일을 겪게 된다. 그럼에도 본인의 길이 맞다고 생각하는 직진남"이라고 귀띔했다.

KBS 주말드라마의 주연을 맡은 하석진은 "이렇게 긴 호흡의 작품을 하는 건 처음이다. 최근 작품들이 후반 작업이 끝나고 몇 달 뒤 몇 년 뒤에 공개되지 않나. 저희 드라마는 촬영과 방영이 동 시기에 진행되기 때문에 설렘과 떨림을 느끼고 있다. 이번 주 첫 방송 다음 날 저희는 야외 촬영 스케줄이 있다. 시청자들의 반응이 저희 촬영장에 바로 전달될 수 있기 때문에 저희 팀 에너지 밸런스를 잘 맞추고 싶다. 또 예전에 선배들이 KBS 주말드라마를 꼭 거쳐가야 한다고 말씀하셨었는데, 이렇게 함께 하게 돼 감사하다"고 기쁨을 드러냈다.

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 안희연(하니)가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

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반찬가게 직원 한규림을 연기한 안희연은 "규림이라는 인물이 저와 비슷한 점도 많지만, 다른 점도 많다. 규림이를 더 잘 이해하고 싶어서 요리도 배우고 이런저런 경험 등 열심히 노력을 해봤다"며 "규림이와 어느 정도 많이 가까워졌다고 생각하고 있다"고 말했다.

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특히 '사랑이 온다'는 안희연의 3년 만의 복귀작이자, 데뷔 후 첫 출연하는 KBS 드라마다. 그는 2023년 공개된 디즈니+ '사랑이라 말해요' 이후 작품 활동을 잠시 쉬었다. 또 2024년 9월 정신건강의학과 전문의 양재웅과 결혼을 앞두고 있었으나, 그의 병원에서 의료 사망 사고가 발생한 이후 결혼을 무기한 연기했다.

이와 관련해 안희연은 "우선은 제 개인적인 일들로 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 것 같아 죄송하다. 사실 이 자리에서 제 개인적인 이야기를 하는 게 송구스럽기도 하다. 정말 많은 분들이 애써 주시고 마음을 다해서 이 작품을 찍고 계셔서 그런 노력에 누를 끼치지 않길 바라는 마음"이라며 "구체적인 답변을 드리기가 어려운 부분에 있어서는 너른 양해부탁드린다"고 전했다.

이어 복귀를 앞둔 소감을 묻자, 그는 "당연히 부담이 많이 됐다. 그렇지만 그 또한 제가 감당해야 할 몫이기 때문에 열심히 힘을 내고 있다. 주말드라마를 통해 많은 분들을 만날 수 있어서 감사하게 생각하고 있다. 규림이를 통해 위로와 희망, 사랑을 드리고 싶다"고 답했다.

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 배정남과 박유나가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 진경, 류승수, 안희연, 하석진, 박유나, 배정남, 윤유선, 권해효(왼쪽부터)가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

박유나는 규림의 연년생 여동생이자, 피부과 페이닥터 한규영으로, 배정남은 규림의 남사친 조흥식으로 분했다. 권해효는 윤희의 재혼 남편이자, 패션회사 사장 장훈태를, 윤유선은 규림과 규영, 규오의 친모이자, 서현의 계모 고윤희를 연기했다. 류승수는 고윤희의 전남편 한석중 역을, 진경은 동윤그룹의 오너이자, 무진의 엄마 홍옥선 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 제작발표회가 22일 오후 서울 신도림동 더세인트에서 열렸다. 배우 하석진과 안희연(하니)이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.22/

끝으로 하석진은 안희연과의 로맨스 호흡에 대해 "안희연 씨가 몇 년 동안 드라마를 안 했는진 몰랐다"면서 "오랜만에 현장에 올 기회를 받은 배우라면 그동안 충전한 에너지를 뿜어낼 수 있을 것 같았다. 실제로 현장에서도 희연 씨의 에너지를 받아가며 촬영을 하고 있다. 오히려 제가 더 행운이라고 생각한다. 저희가 작품에서도 순탄한 커플은 아니기 때문에 처음부터 알콩달콩하진 못하다. 회상신에선 제가 들이대기도 하는데, 앞으로 어떻게 더 끈끈하고 뜨거운 연애를 하게 될지 기대된다. 지금까진 호흡이 너무 좋다"고 만족감을 표했다.

안희연 역시 "촬영 전에 하석진 오빠와 친해지고 싶어서 등산을 다녀왔다. 그러면서 깊은 이야기도 많이 하고, 서로에 대해 자연스럽게 잘 알게 되어 힘 있게 시작을 하게 됐다. 제가 오랜만에 하는 작품이기도 해서 모르는 것과 부족한 부분도 많았다. 그럴 때마다 오빠가 츤데레처럼 옆에서 다 보고 있다가 슬쩍슬쩍 도와줘서 많은 의지를 하고 있다"고 화답했다.

한편 '사랑이 온다'는 오는 25일 오후 8시 KBS2에서 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com