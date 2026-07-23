맹승지, 인중축소+입꼬리 성형 전후 비교.."인중 짧아져 더 어려보여" 만족

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 맹승지가 12년 만에 성형수술을 결심한 이유와 수술 후 달라진 모습을 솔직하게 공개했다.

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맹승지는 22일 자신의 SNS에 성형 전후 사진을 공개하며 장문의 글을 게재했다.

그는 "인중+인중오목+내측인중+입꼬리 수술 한 이유"라며 오랜 고민 끝에 수술을 선택하게 된 과정을 상세하게 털어놨다.

맹승지는 "5년 전부터 내 인중이 좀 긴 것 같다는 생각이 들었다. 그렇지만 중안부 비율은 짧은 편이라 버틸 만(?) 했다"며 "그때 당시 인중 수술을 알아봤지만 100이면 100 흉터 리스크가 너무 컸다"고 밝혔다.

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이어 "나는 방송, 공연, 웹드라마를 하고 있어 흉터 리스크와 성형이 과한 느낌은 절대 피하고 싶어서 수술을 안 했다"고 설명했다.

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대신 인중 축소 시술을 받아봤다는 그는 "너무 예뻤다. 문제는 시술은 한두 달이면 다시 되돌아왔다"며 "그래서 입술을 맨날 오버립으로 그리고 다녔고, 인중 오목 음영도 매일 했다"고 고백했다.

그러던 중 기술의 발전으로 자연스러움과 흉터 관리 측면에서 만족할 만한 병원을 찾게 됐다고.

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맹승지는 "시간이 지나고 기술이 발전해 흉터 리스크나 자연스러움 면에서 탁월하다고 생각되는 병원을 발견했다"며 "인중 수술을 전문적으로, 압도적으로 많이 해보시고 성공시킨 원장님을 원했다"고 밝혔다.

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이어 "몇 달 동안 그 병원 자료를 찾아보고 손품, 발품을 팔아 상담을 갔다"며 "원장님이 나보다 더 섬세하고, 나보다 흉터를 더 싫어하고, 나보다 자연스러움에 집착(?)하시는 분 같다는 생각이 들었다"고 회상했다.

또 "상담하면서 수술 방법이라든지 앞으로 어떻게 될지에 대해 아주 사실적으로 자세히 알려주셨다"며 병원에 대한 신뢰를 드러냈다.

무엇보다 그는 신중할 수밖에 없었던 이유도 솔직하게 털어놨다.

맹승지는 "성형 실패하면 잃을 것이 너무 많기에 꼭 성공할 수밖에 없는 병원을 찾아 오래 고민하고 12년 만에 성형수술을 한 것"이라고 밝혔다.

끝으로 그는 "사진에 일주일 차 때는 입술이 부은 거다"라며 "인중이 짧아져서 좀 더 어려 보이는 것 같기도 하다"고 만족감을 드러냈다.

한편, 개그우먼 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔, MBC '무한도전'에서 리포터로 출연해 많은 사랑을 받았다.