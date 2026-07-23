100분 싸우더니 반전…'나는 솔로' 영자 "영철에 슈퍼데이트권 쓰겠다"[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO' 32기 돌싱촌의 러브라인이 또 한 번 뒤집혔다. 영철과 영자는 100분 가까운 말다툼 끝에 관계를 정리하는 듯했지만 다음 날 화해의 분위기가 감지됐다. 여기에 영숙은 영수를 확실하게 거절했고 광수와 옥순은 가장 안정적인 데이트를 이어갔다.

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22일 방송된 SBS Plus ENA '나는 SOLO'에서는 32기 돌싱들의 데이트가 공개됐다.

가장 눈길을 끈 건 영철과 영자였다. 두 사람은 데이트를 앞둔 순간부터 냉랭했다. 메뉴를 고르는 자리에서도 영자는 말을 아꼈고 영철은 "우린 얘기를 안 할 거냐"고 먼저 대화를 시도했다. 하지만 영자는 "가서 얘기하자"며 선을 그었고 말투를 두고 신경전까지 벌어졌다. 함께 있던 광수와 옥순마저 두 사람의 분위기를 의식할 정도였다.

데이트에서도 상황은 달라지지 않았다. 영철은 먼저 사과했지만 영자는 서운했던 감정을 쏟아냈다. 두 사람은 약 1시간 40분 동안 같은 이야기를 반복하며 평행선을 달렸다. 차 안에서 영자가 눈물을 보이자 영철은 외투를 벗어주고 휴지와 사탕을 건네며 달랬다. 하지만 사탕 하나를 두고도 다시 언성이 높아졌다. 결국 영철은 "좋게 지내고 싶다. 오빠 동생으로 지내는 게 좋을 것 같다"고 먼저 관계를 정리했다. 하지만 영자는 악수 제안도 받아들이지 않았다.

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숙소에서도 후폭풍은 이어졌다. 영자는 순자와 옥순에게 "미련은 없다"고 말했지만 순자는 "원하는 결말이 아니었던 것 아니냐"고 속마음을 짚었다. 데프콘 역시 "포기가 안 된다면 영철을 이해하려는 노력도 필요하다"고 말했다. 영철은 다시 한번 영자를 찾아갔지만 영자는 "생각을 정리할 시간이 필요하다"며 대화를 미뤘다. 끝내 나타나지 않자 영철은 "그게 대답이라고 생각한다"며 발길을 돌렸다.

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하지만 다음 날 아침 반전이 펼쳐졌다. 영철은 다시 먼저 영자를 찾아갔다. 이를 본 데프콘은 "나도 저렇게는 못하겠다"고 감탄했다. 영자는 "어제 내가 예민했다"며 먼저 사과했다. 영철도 "편하게 지냈으면 좋겠다"고 답했다. 인터뷰에서 영자는 "처음부터 끝까지 가식 없이 임했는데 아쉽다"며 눈물을 보였다.

예고편에서는 더욱 뜻밖의 장면이 공개됐다. 슈퍼데이트권 미션에 나선 영자는 맨발로 전력 질주했고 "슈퍼데이트권을 따면 영철님에게 쓰려고 했다"고 고백했다. 관계를 정리한 듯했던 두 사람이 다시 이어질 가능성을 남기며 다음 방송에 대한 기대를 높였다.

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반면 광수와 옥순은 이번 방송에서 가장 달달한 분위기를 만들었다. 광수는 특유의 엉뚱한 농담으로 옥순을 웃게 만들었다. 두 사람은 결혼관과 생활 방식 운동 산책 등 다양한 이야기를 나누며 공감대를 넓혔다. 옥순은 "정형화된 사람일 줄 알았는데 생각보다 유연하다. 크게 싸울 일이 없을 것 같다"고 말했다. 두 사람은 자연스럽게 호감을 키우며 32기 대표 커플 후보로 떠올랐다.

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영숙은 영수에게 확실하게 선을 그었다. 영숙은 "저는 정했다"고 말하며 영수의 직진을 거절했다. 영수가 마음이 바뀔 가능성을 묻자 "타이밍이 늦었다"고 답했다. 이어 영식에게는 "형님 아우로 지내기로 했다"고 말하며 사실상 영식을 선택했다.

이날 방송에서는 영철과 영자가 갈등 끝에 다시 화해 가능성을 남긴 반면 광수와 옥순은 한층 가까워졌다. 영숙까지 자신의 선택을 확실히 하면서 32기 러브라인은 새로운 국면을 맞게 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com