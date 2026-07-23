전효성 "시크릿 활동, 회사가 시켜서 하는 느낌 강했다..정말 원하는 삶일까 고민도"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 시크릿 전효성이 과거 활발하게 활동하던 시절을 떠올렸다.

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전효성은 지난 22일 유튜브 채널 '함은정'에 게스트로 출연했다.

이날 전효성은 스피카 양지원, 티아라 함은정과 함께 한 분식집에 도착했다. 먼저 함은정은 전효성을 처음 만난 때를 회상했다. 양지원과 전효성이 소속됐던 그룹 '오소녀'의 숙소에서 전효성을 처음 만났다고 밝힌 함은정은 "너무 청순했는데, 몇 년 뒤 시크릿으로 데뷔한 걸 보고 기절했다"라고 말해 시작부터 웃음을 자아냈다.

이후 전효성은 티아라가 될 뻔했던 사연부터 시크릿으로 데뷔하게 된 계기까지 모두 밝히며 모두의 놀라움을 자아냈다. 또 결혼에 대한 질문에 "계속 숙소 생활을 해서 혼자 사는 게 너무 편하다"라고 답하며 힘들었던 숙소 생활 당시를 회상했다.

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시크릿 컴백에 대한 이야기도 이어졌다. 전효성은 "예전에는 회사가 시켜서 하는 느낌이 강했다. 너무 달리다 보니 이게 정말 원하는 삶일까 하는 고민도 있었다"라며 "시간이 지나니 결과가 어떻게 되던 다시 시크릿 활동을 하고 싶어졌고, 이번에는 하고 싶은 걸 주체적으로 하는 느낌이라 더 재밌다"라고 말했다.

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시크릿의 수록곡 'GET RIGHT(겟 라이트)' 안무 영상을 칭찬하며 운을 뗀 함은정과 양지원은 "모든 영상에서 너무 행복해 보인다"라며 전효성을 응원했고, 다양한 주제로 토크를 이어가며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

마지막으로 세 사람은 시크릿의 신곡 'ICE CREAM(아이스크림)' 챌린지 촬영을 위해 연습실로 이동했다. 거의 20년 만에 함께하는 연습에 전효성은 남다른 감회를 드러냈고, 계속되는 촬영에도 힘찬 구령으로 함은정과 양지원을 이끌며 에너지를 발산했다.

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한편 전효성은 BTN라디오 '전효성의 시크릿나잇' 진행을 맡아 베테랑 DJ로서 청취자들과 소통을 이어가고 있다. 또한 오랜 시간 기다려온 팬들에게 새로운 무대와 음악을 선보이며 그룹 활동은 물론, 솔로 아티스트로서 다양한 분야에서 활약을 이어갈 계획이다.