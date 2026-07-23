"JTBC 에어컨도 안나와"…'환연2' 이나연, 충격 발언

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[스포츠조선 백지은 기자] 이나연이 JTBC에 대한 충격적인 발언을 했다.

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이나연은 최근 자신의 개인 채널에 '저 아직 백수 아닙니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

해당 영상에서 이나연은 JTBC 스포츠 방송 준비를 앞두고 JTBC 1층 로비에서 온라인 중국어 수업을 받았다. 그는 "이런 말 해도 되나? 회사가 어려워서 그런가 회사 에어컨이 안 나온다. 너무 덥다. 이게 정말 영향이 있는건가. 이런 말 한다고 잘리진 않겠지. 너무 덥다"라고 말했다.

무사히 스튜디오 녹화를 마친 이나연은 "사실 언제까지 보여줄 수 있을지 저도 잘 모르겠다. 제 마음의 고향과도 같은 곳인데 아직 정해진 건 아무것도 없지만 무언가 확정 난다면 제일 먼저 알려드리겠다"고 전했다.

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이나연은 JTBC 골프 아나운서 출신으로 티빙 '환승연애2'를 통해 얼굴을 알렸다.

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JTBC는 지난달 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다. JTBC와 계열사 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스 중앙 등은 회생절차 개시를 신청했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com