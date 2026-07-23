김숙, 연정훈 첫 키스신 주인공이었다…"♥한가인은 유재석 선배와" ('옥문아')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김숙이 자신이 연정훈의 첫 키스 상대라는 놀라운 사실을 공개한다.

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24일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 322회에서는 '대한민국 3대 도둑'이라는 애칭으로 불리는 배우 연정훈이 출연해 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 풍성한 토크와 익살스러운 퀴즈 전쟁을 펼친다.

이 가운데 김숙이 연정훈과의 반전 과거사를 공개해 현장을 발칵 뒤집는다. 김숙은 "한가인 전에 김숙이 있었다"라며 의기양양하게 '연정훈이 김숙의 남자'라고 주장하는데, 이에 당사자인 연정훈도 체념하듯 수긍해 모두의 궁금증을 한 몸에 받는다. 사연인즉슨 연정훈이 신인 시절 출연한 시트콤에 '따귀소녀' 김숙이 출연해 그와 데뷔 이후 첫 키스신을 찍었다는 것. 이에 김숙이 "내가 원조 도둑"이라며 뿌듯한 웃음을 터뜨리자, 김종국은 "액땜을 세게 하고 좋은 대로 간 것"이라고 연정훈을 위로해 웃음을 자아낸다.

이와 함께 연정훈은 김숙과의 짜릿했던 첫 키스신을 회상해 관심을 높인다. 연정훈이 "당시 숙이 누나가 '나 지금 감정도 없고 시간도 없으니까 넌 가만히 있어. 누나가 한 방에 들어갈게'라고 하더라"라면서 '쑥크러쉬'의 남다른 기개를 증언하자, 당황한 김숙은 "당시 제가 너무 바빠서 분 단위로 살던 시절"이라며 연정훈에게 석고대죄해 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

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이날 연정훈은 "와이프의 첫 키스신 상대도 유재석 선배님"이라며 충격적인 비화를 전하기도. 이처럼 예능계에 첫 키스를 헌납한 부부의 기구한 사연에 양세찬은 "가족이 된통 잘못 걸렸다"라며 애도(?)를 표해 배꼽을 잡게 만든다는 전언이다. 이처럼 김숙과 연정훈의 박력 넘쳤던 첫 키스 비하인드 스토리를 비롯해, 다채로운 에피소드가 웃음보를 자극할 '옥문아' 본 방송에 기대감이 고조된다.

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한편 KBS2 '옥문아' 322회는 오는 24일 오후 10시 10분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com