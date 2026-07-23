한혜진 3자매 역대급 사위 라인업...김강우→조재범 셰프→기성용까지('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한혜진 세 자매의 훈훈한 '사위 라인업'이 화제를 모으고 있다.

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지난 22일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서는 배우 김강우와 국가대표 출신 축구선수 기성용이 방송 최초 동서지간으로 출연했다.

김강우는 지난 2010년 배우 한혜진의 언니 한무영 씨와 결혼했고, 이후 2013년 기성용이 한혜진과 결혼하면서 두 사람은 동서가 됐다.

이날 김강우는 "이런 조합으로 여길 나와 보다니 상상도 못했다"라며 웃었다. 이어 김강우는 "(기성용과)닮았다는 이야기 많이 들었다. 닮은꼴 찾기 어플을 하면 기성용이 항상 나왔다"라며 "가끔 보면 비슷해서 놀랄 때가 있다"라고 말했다.

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이를 들은 유재석은 "사위들이 다 멋있다"라고 감탄하자, 김강우는 "둘째 사위도 진짜 잘생겼다"라면서 한혜진의 둘째 형부인 조재범 셰프를 소개했다. 기성용은 "같이 나왔어야 했는데"라며 아쉬워했고, 김강우는 "나보다 훨씬 배우같다"라고 치켜세워 눈길을 끌었다.

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조재범 셰프는 한혜진 둘째 언니 한가영 씨의 남편으로, 지난 2015년 SBS 예능 '썸남썸녀'에 출연하며 훈훈한 외모로 화제를 모은 바 있다. 방송 이후에도 '한혜진 집안의 또 다른 훈남 사위'로 꾸준히 관심을 받아왔다.

anjee85@sportschosun.com