던 "첫눈에 반한 소울메이트와 함께 살아"..마당 딸린 2층 단독주택 공개 ('나혼산')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 던이 소울메이트와 함께 사는 자취 4년 차 일상을 공개한다.

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오는 24일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 가수 던(DAWN)의 감도 높은 '나무늘보(?) 하우스'가 공개된다.

무대 위에서 독보적인 매력과 아우라로 존재감을 발산하는 가수 던은 '나 혼자 산다'에서 180도 다른 반전 일상을 공개한다. 자취 4년 차인 던은 별명이 '나무늘보(?)'라고 밝히며 느긋한 하루를 시작한다. 던은 첫눈에 반해 함께 살고 있는 '소울메이트'도 공개하는데, 바로 귀여운 반려견 '햇님이'다. 과연 이들의 인연에는 어떤 사연이 있을지 궁금증을 자아낸다.

공개된 사진 속에는 던의 '나무늘보 하우스'가 포착돼 눈길을 모은다. 2층 단독주택인 그의 집은 동양의 미가 가득한 오브제와 직접 그린 그림, 그리고 우리나라 무형유산 작품들로 꾸며진 감각적인 인테리어로 시선을 사로잡는다.

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또한 던이 현관 앞 좁은 계단 위에 캠핑 의자를 놓고 아침을 먹는 모습도 포착됐다. 그는 "항상 거기 앉아 있어요"라며 자신의 최애 자리임을 밝힌다. 따사로운 햇볕 아래 사계절을 느낄 수 있는 작은 마당을 바라보는 그의 모습은 보는 이들까지 평화롭게 만든다.

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그런가 하면 '나무늘보' 던의 반전 일상도 공개된다. 그는 스톱워치를 켜고 직접 만든 '던 챌린지'를 시작으로 화제의 '김무열 푸시업 챌린지'에 도전하며 놀라운 체력을 자랑한다. 특히 팔굽혀펴기에 자신감을 보이는데, 그 실력이 어떨지 기대를 모은다.

무대 위와는 180도 다른 매력을 보여줄 던의 일상은 오는 24일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.