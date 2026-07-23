하석진, 실물 어느 정도길래..."세상에서 제일 잘생긴 것 같아" ('편스토랑')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 하석진의 실물에 극찬이 쏟아졌다.

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7월 23일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '이연복덕방' 두 번째 의뢰인으로 배우 하석진이 출격한다. 하석진은 7월 25일 첫 방송되는 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'로 안방극장에 복귀한다. 앞서 대상 배우 남궁민의 출연으로 화제를 모은 '이연복덕방'인 만큼, 멋짐 폭발 뇌섹남 배우 하석진이 어떤 반전 매력을 보여줄지 주목된다.

이날 공개되는 '이연복덕방' VCR에서 하석진은 첫 등장부터 태평양처럼 넓은 어깨를 자랑해 시선을 강탈했다. 이어 '이연복덕방'에 입성한 하석진은 직접 준비해 온 레시피와 특별한 식재료로 필살 요리를 시작했다. 같은 시각 이연복 셰프와 보조 중개인으로 함께한 엄지윤이, 상황실에서 몰래 하석진의 요리 과정을 지켜보고 있었다.

잠시 후 드디어 마주한 세 사람. 엄지윤은 하석진을 보고 놀란 듯 입을 쩍 벌리며 "실물을 처음 뵈었는데 세상에서 제일 잘생긴 것 같다"라고 감탄했다. 인사 후에도 "영광이다"라며 혀를 내둘렀다고. 엄지윤의 솔직한 사심 발언에 '이연복덕방'이 웃음으로 초토화됐다는 후문이다.

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이날 하석진은 요리하면서 무심한 듯 쉴 새 없는 플러팅 제스처로 매력을 발산해 엄지윤은 물론 '편스토랑' 스태프들의 탄성을 유발했다는 전언이다. "노린 것 아니냐"는 MC붐의 지적에 자신의 모습을 본 하석진조차 "내가 저랬구나. 민망하다"라며 고개를 숙였을 정도. 눈을 뗄 수 없는 요섹남 하석진의 요리 모먼트는 '편스토랑' 본 방송에서 확인할 수 있다.

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이외에도 하석진은 엄지윤의 화제의 부캐인 '엄지훈'의 치명적인 훈남 스킬까지 즉석에서 배워보며, 여심을 강탈했다. 포인트 하나하나를 놓치지 않고 살리는 하석진의 능청스러움에 '이연복덕방' 현장이 발칵 뒤집어졌다고. 여기에 뇌섹남에 이어 요섹남 타이틀까지 노리는 '다 가진 남자' 하석진의 찐 요리 실력도 확인할 수 있다는 전언이다.

남궁민에 이어 하석진까지 출격하며 막강 화제성을 예고한 '이연복덕방'은 7월 23일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.